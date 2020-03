NDR Themenschwerpunkt: Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Fokus

– Start: “45 Min – Bürgermeister unter Druck” – Montag, 16.

März, 22.00 Uhr

Wie funktioniert Demokratie an der Basis? Vor welchen Herausforderungen stehen

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister? Und wie reagieren sie auf Beleidigungen,

Diffamierungen und Drohungen? Zu diesen Fragen bietet das NDR Fernsehen im März

einen Themenschwerpunkt mit der Dokumentation “45 Min – Bürgermeister unter

Druck” (Montag, 16. März, 22.00 Uhr) und dem Reportage-Zweiteiler “Unsere

Bürgermeister” (freitags, 20. und 27. März, 21.15 Uhr). Das Radioprogramm NDR

Info sendet zum Thema eine “Redezeit” am Donnerstag, 19. März von 21.05 bis

22.00 Uhr.

– “45 Min – Bürgermeister unter Druck” (Montag, 16. März, 22.00 Uhr)

“Wir vergasen dich wie die Antifa”, “Linke Schweine wie dich werden wir vorher

entsorgen” – immer mehr Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bekommen solche

Drohmails und Kommentare in den sozialen Netzwerken zu lesen. Auf öffentlichen

Veranstaltungen werden sie angefeindet, viele fühlen sich zu Hause nicht mehr

sicher. Insgesamt 70 Prozent aller Verwaltungen in Deutschland haben in einer

Umfrage des Magazins KOMMUNAL angegeben, dass sie in den vergangenen Jahren

Anfeindungen erlebt haben. Schockierender Tiefpunkt dieser Entwicklung: die

Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im vergangenen Jahr.

Mehrere Bürgermeister sind seit Anfang des Jahres wegen solcher Anfeindungen

zurückgetreten oder haben angekündigt, bei der nächsten Wahl nicht mehr

anzutreten – auch in Norddeutschland. Für die Sendung “45 Min – Bürgermeister

unter Druck” haben die Autoren Ute Jurkovics und Nils Casjens mit betroffenen

Bürgermeistern und Kommunalpolitikern gesprochen und fragen: Wie kann man die

Täter stoppen und Amtsträger vor Hass- und Hetzkampagnen wirkungsvoll schützen?

– “Unsere Bürgermeister” (freitags, 20. und 27. März, 21.15 Uhr)

Wie funktioniert Demokratie an der Basis? In welche spannenden, aber auch

skurrilen Situationen geraten Kommunalpolitikerinnen und -politiker immer

wieder? Welche Herausforderungen stellt das Amt? Diesen und anderen spannenden

Fragen geht der Zweiteiler “Unsere Bürgermeister” nach. Ein NDR Team hat dafür

vier norddeutsche Kommunalpolitikerinnen und -politiker ein halbes Jahr lang

begleitet: Falko Droßmann in der Metropole Hamburg, Claus Madsen in der

Großstadt Rostock, Martina Oertzen in der Flächengemeinde Seevetal und Katja

Just im Mikrokosmos Hallig Hooge.

In der ersten Folge “Stadt, Land, Politik” geht es um die Wünsche und Visionen

der Protagonisten – und um die Kollision mit der Realität. Mit oder ohne

Parteibuch, im Haupt- oder Ehrenamt, in der Großstadt oder auf dem Land, die

Bürgermeister eint vor allem eins: der Respekt vor den Regeln der Demokratie.

In Seevetal bereitet eine marode Brücke Bürgermeisterin Martina Oertzen

Kopfschmerzen. Seit Jahren ist die “Decatur-Brücke” gesperrt, Pendler und

Anwohner sind wütend, Martina Oertzen sitzt zwischen den Stühlen. Doch wie soll

sie sich darum kümmern, wenn wegen einer AfD-Veranstaltung tausende

Gegendemonstranten nach Seevetal kommen wollen?

Bürgermeisterin Katja Just kümmert sich auf Hallig Hooge um die Belange von 100

Bewohnern – und um ein millionenschweres Bauprojekt: Auf der kleinen Hallig

Hooge rollen große Bagger an, um die Warften zu verstärken und so die Heimat der

Bewohner zu sichern. Katja Just selbst bekommt als Ehrenamtliche kein Geld

dafür, sie lebt von der Vermietung von Ferienwohnungen.

Falko Droßmann ist eigentlich Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte, aber seine

Arbeit ist die eines Bürgermeisters. Verwaltung, Organisation und viel

Repräsentieren sind seine Hauptaufgaben. Der Film begleitet ihn in einem Alltag

der Gegensätze zwischen Bürgergespräch in der Kirchengemeinde und

Businessmeeting auf dem Hafengeburtstag.

Was bei den anderen schon Alltag ist, steht dem gebürtigen Dänen Claus Madsen in

Rostock zu Beginn der Dreharbeiten noch bevor. Politisch ist der Unternehmer

noch ein unbeschriebenes Blatt. Das Team begleitet den Wahlkampf des

Quereinsteigers. Mit welchen Ideen begeistert man die Menschen? Wie setzt man

sich gegen die Gegenkandidaten durch?

Die zweite Folge “Job ohne Feierabend” fragt, mit welchen realen

Herausforderungen und politischen Befindlichkeiten Lokalpolitikerinnen und

-politiker tagtäglich zu kämpfen haben. Wie viele Kompromisse muss man als

Rathauschef eingehen? “Unsere Bürgermeister” erzählt von großen Plänen und

herben Rückschlägen, begleitet die Protagonisten in Momenten des Erfolgs und der

Resignation und gewährt Einblicke in einen Alltag, der oft alles andere als

leicht ist.

Bei Bürgermeisterin Katja Just auf Hallig Hooge werden die Warften verstärkt,

doch die aufwendige Baumaßnahme zieht sich immer mehr in die Länge.

Baumaterialien fehlen und langsam wird die Zeit knapp, denn der Herbst naht –

und mit ihm die Stürme. Wird es rechtzeitig gelingen, die Bauarbeiten zu

beenden?

Auch Martina Oertzens beschauliches Seevetal kommt nicht zur Ruhe. Dort, wo

Politik ganz nah am Bürger passieren soll, lauern immer wieder unerwartete

Herausforderungen. Wie geht die politikerfahrene Bürgermeisterin damit um? Und

wie geht es mit der gesperrten “Decatur-Brücke” weiter – ist eine Sanierung

endlich in Sicht?

In Hamburg möchte Falko Droßmann neben der Leitung seines Bezirksamtes auch

Herzensprojekte weiter vorantreiben – “Verwaltungsgrenzen neu denken” ist sein

Anspruch. Die Folge: noch mehr Termine. Wie meistert er seine 80-Stunden-Woche,

ohne dass das Privatleben auf der Strecke bleibt?

Der Film begleitet auch Claus Madsens Wahlkampf zur Oberbürgermeisterwahl in

Rostock. Das NDR Team ist hautnah dabei, wie der Quereinsteiger im

Straßenwahlkampf wirbt, um die Herzen der Menschen zu gewinnen. Doch wie sehr

zerrt ein wochenlanger Wahlkampf an den Kräften? Und wie fühlt er sich an, der

Moment des Triumphes, wenn die Wahl gewonnen ist?

Am Donnerstag, 19. März widmet der Radiosender NDR Info von 21.05 Uhr bis 22.00

Uhr dem Thema seine “Redezeit” und fragt “Bürgermeister unter Druck – sind

Beleidigungen und Drohungen Alltag?”. Wer sich um ein Amt als Bürgermeister oder

Bürgermeisterin bewirbt, will etwas für seine Mitbürger erreichen. Es ist eine

Aufgabe, die viel Engagement verlangt. An der Spitze eines Rathauses muss man

vermitteln können und Probleme beherzt anpacken. Es kann Freude machen, mitten

im kommunalen Geschehen zu stehen. Doch zunehmend sehen sich Ratsmitglieder

anonymen Hasstiraden ausgesetzt. Sie werden beleidigt und bedroht. Einige

Bürgermeister und Bürgermeisterinnen haben deshalb schon ihr Amt niedergelegt.

Was steckt hinter den wütenden Angriffen? Wie können sich Menschen, die in der

Öffentlichkeit stehen, dagegen wehren? Finden sie genug Unterstützung? Welche

Art von Hilfe wünschen sie sich? Kann kommunale Politik trotz allem noch Spaß

machen? Woher nehmen die Amtsinhaber und Amtsinhaberinnen ihre Motivation?

Hörerinnen und Hörer der “Redezeit” können anrufen unter 08000/441777 oder sich

per E-Mail beteiligen: www.NDR.de/redezeit. (http://www.NDR.de/redezeit)

Fotos zu den Sendungen im NDR Fernsehen finden Sie unter www.ARD-Foto.de.

(http://www.ARD-Foto.de)

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stehen gern für Interviews zur

Verfügung.

“45 Min – Bürgermeister unter Druck” und die beiden Folgen von “Unsere

Bürgermeister” stehen voraussichtlich ab Freitag, 13. März zur Ansicht im

digitalen Vorführraum des NDR Presseportals.

