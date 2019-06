NDR Verwaltungsrat schlägt Joachim Knuth als Intendanten vor – Anja Reschke und Thorsten Hapke übernehmen neue Führungspositionen (FOTO)

Der Verwaltungsrat des Norddeutschen Rundfunks schlägt JoachimKnuth für das Amt des Intendanten vor. Derzeit ist Joachim Knuth (60)Programmdirektor Hörfunk des NDR. Den Wahlvorschlag beschloss derVerwaltungsrat am Freitag, 14. Juni einstimmig. Über den Vorschlagwird der NDR Rundfunkrat entscheiden. Er hat das Wahlrecht für dieSpitzenposition.

NDR Intendant Lutz Marmor (65) hatte erklärt, dass er nicht für

eine volle dritte Amtszeit zur Verfügung stehen würde. Seine zweite

Amtszeit endet am 12. Januar 2020.

Ulf Birch, Vorsitzender des Verwaltungsrats: „Mit Joachim Knuth

präsentieren wir dem Rundfunkrat einen hervorragenden Nachfolger für

das Amt des Intendanten. Der profilierte Journalist und Medienmanager

ist mit dem NDR und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt

bestens vertraut. Mit Joachim Knuth an der Spitze wird der NDR seinem

Anspruch als ein führendes Medienhaus in Deutschland weiter gerecht

werden. Nun entscheidet der NDR Rundfunkrat.“

Laut NDR Staatsvertrag hat der Verwaltungsrat für die Wahl der

Intendantin bzw. des Intendanten ein Vorschlagsrecht. Die Intendantin

bzw. der Intendant wird für eine Amtszeit von sechs Jahren vom

Rundfunkrat gewählt. Für die Nominierung bzw. die Wahl ist jeweils

eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Gremienmitglieder

erforderlich.

Joachim Knuth stammt aus Kiel. Er studierte politische

Wissenschaft, Kommunikationswissenschaft und Geschichte in München

sowie als Fulbright-Stipendiat in Austin/Texas und besuchte die

Deutsche Journalistenschule in München. Beim NDR ist Joachim Knuth

seit 1985 tätig, zunächst als Nachrichtenredakteur beim Hörfunk, dann

als Redakteur für Sozialpolitik und später als Zeitfunkredakteur bei

NDR 2. Von 1991 bis 1994 war er Referent des Intendanten. 1995

wechselte er zu NDR 4, das dann zu NDR Info wurde – zunächst als

Leiter der Programmgruppe Politik und Aktuelles. Von 1998 bis 2007

war er Wellenchef von NDR Info und Hörfunk-Chefredakteur.

Seit 2008 ist Joachim Knuth Programmdirektor Hörfunk. Während des

ARD-Vorsitzes des Norddeutschen Rundfunks (2013 bis 2015) war er

zudem Vorsitzender der ARD-Hörfunkkommission. Außerdem ist Joachim

Knuth Vorsitzender des Beirats Deutscher Radiopreis, der seit 2010

verliehen wird. Seine Aufgaben als einer von zwei Geschäftsführern

der NDR Media GmbH nimmt er seit Ende 2011 wahr. Zum 1. Juli 2019

wird Joachim Knuth Stellvertretender Intendant des NDR und legt sein

Amt als Geschäftsführer der NDR Media nieder.

Anja Reschke und Thorsten Hapke übernehmen neue Führungspositionen

Die NDR Fernsehjournalistin und ARD-Moderatorin Anja Reschke wird

zum 1. August Leiterin des NDR Programmbereiches Kultur und

Dokumentation. Sie wird auch weiterhin die Sendungen „Panorama“ und

„Wissen vor acht“ im Ersten als Moderatorin präsentieren. Thorsten

Hapke übernimmt zum 1. Juli die Leitung des Programmbereiches

Fernsehen im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen. Der NDR Verwaltungsrat

hat am Freitag, 14. Juni den entsprechenden Vorschlägen von NDR

Intendant Lutz Marmor zugestimmt.

Lutz Marmor, NDR Intendant: „Anja Reschke und Thorsten Hapke sind

äußerst erfahrene Fernsehprofis. Sie stehen für das, was den

öffentlich-rechtlichen Rundfunk besonders auszeichnet: kritischen und

unabhängigen Journalismus. Seit langer Zeit prägen sie mit ihrer

hervorragenden journalistischen Arbeit das Programm und das

Erscheinungsbild des NDR und des Ersten mit. Ich bin froh, dass sie

nun in zentralen Führungsfunktionen noch größere Verantwortung im NDR

übernehmen.“

Anja Reschke (46) studierte an der Universität München Politische

Wissenschaften. Nach einem Volontariat beim NDR arbeitete sie als

freie Autorin für verschiedene Sendungen des NDR. 2015 übernahm sie

die Leitung der Abteilung Innenpolitik beim NDR Fernsehen, zu der die

„Panorama“-Sendungen, das NDR Medienmagazin „ZAPP“ und das funk

Format „STRG_F“ gehören. Seit 2001 präsentiert Anja Reschke das

Politikmagazin „Panorama“ im Ersten, seit 2002 „ZAPP“ und seit 2011

„Wissen vor acht – Zukunft“ im Ersten. Sie zählt zu den

Kommentatorinnen der „Tagesthemen“. Für ihre Arbeit wurde Anja

Reschke 2015 zur Journalistin des Jahres gekürt und erhielt unter

anderem den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis. Anja Reschke tritt die

Nachfolge von Dr. Katja Wildermuth an, die als Programmdirektorin zum

Mitteldeutschen Rundfunk zurückgekehrt ist.

Thorsten Hapke (56) stammt aus Hannover. Er studierte Biologie und

Germanistik in Bayreuth und Göttingen. Seit 1983 arbeitete Thorsten

Hapke als freier Mitarbeiter für diverse Tageszeitungen und radio

ffn. 1991 volontierte er beim NDR. Seit 1993 war er als Redakteur

tätig, zunächst in der Hörfunkredaktion Landespolitik, Wirtschaft im

NDR Landesfunkhaus Niedersachsen. Seit 2001 leitet er dort die

Fernsehredaktion Landespolitik, Wirtschaft, ARD aktuell. Thorsten

Hapke folgt auf Andrea Lütke, die am 1. Juli 2019 ihr Amt als

Direktorin des Landesfunkhauses Niedersachsen antreten wird.

In seiner Sitzung befasste sich der Verwaltungsrat des Weiteren

mit dem Entwicklungsplan 2020 des NDR. Der Entwicklungsplan

beschreibt die unternehmenspolitischen Zielsetzungen und

Vorstellungen des Norddeutschen Rundfunks für Programm, Produktion,

Verwaltung, Technik und Personal.

