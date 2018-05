Neu ab 5. Mai – Der Zukunft ins Gesicht blicken / Ausstellungseinheit „Neue Arbeitswelten“ in der DASA (FOTO)

Eine neue Zukunft taucht in der DASA Arbeitswelt Ausstellung auf.Visionen, Megatrends und Avatare halten Einzug in dengeneralüberholten Bereich „Neue Arbeitswelten“. Ab 5. Mai öffnet sieihre Türen.

Ziel der neuen Präsentation ist es, sich über die Zukunft der

Arbeitswelt und deren Gestaltung Gedanken zu machen. Wie wollen wir

künftig arbeiten? Was ist und bleibt uns wichtig? Weil Prognosen

immer nur Möglichkeiten sind, präsentiert die DASA eine Art

Vorstellungsraum. Die DASA eröffnet damit einen offenen Diskurs, in

dem die Besucher ihre Gedanken und Spuren hinterlassen können.

Die Ausstellungseinheit „Neue Arbeitswelten“ gliedert sich in zwei

Bereiche. Der erste wird begrenzt von einer „Visionenwand“. Rund 200

Bilder zeigen Zukunftsvisionen aus den vergangenen 150 Jahren.

Manches ist eingetroffen, vieles nicht – und einiges erscheint

einfach nur skurril. Über allem schwebt die Frage, was sich

verlässlich über die Zukunft sagen lässt, und damit auch, was wir von

unserer Zukunft erwarten. Wenn die Besucher durch die „Visionenwand“

in den zweiten Ausstellungsbereich treten, begegnen ihnen Impulse,

darüber nachzudenken und eigene Visionen zu entwickeln. Einige

Megatrends reißen an, wohin die Reise gehen könnte. Das zum Beispiel

Globalisierung, demografischer Wandel und Digitalisierung weiter ganz

oben auf der Agenda stehen, ist unstrittig.

Was das konkret bedeuten könnte, führen vier „Themeninseln“ vor

Augen. Sie bieten Objekte, wie Roboter der neuesten Generation, eine

der größten Flugdrohnen oder einen futuristischen

Bildschirmarbeitsplatz. Da ist zum Beispiel „Bin:Go“, eine

superleichte Konstruktion, die rollend Dinge transportiert und nur

fliegt, wenn es nicht anders geht. Das spart Energie, bringt

Sicherheit und ist einfach hochintelligent. Damit steht das in

Dortmund entwickelte Gerät für das Thema Logistik, welches unsere

Welt derzeit wie kaum etwas anderes am Laufen hält. Raum erhalten

auch die Bereiche „Industrie 4.0“ oder „Dienstleistungen“, wo etwa

ein Lasten-E-Bike neue Formen der Flexibilität und Mobilität erkennen

lässt.

Letztlich geht es der DASA aber nicht um die Geheimnisse der

Technik, sondern darum, wie diese unser Leben und unsere Arbeit

verändern wird. Deshalb berichtet an jeder der vier Themeninseln eine

fiktive Person aus der Zukunft über das Berufsleben und seine

Auswirkungen. Was ist ihnen wichtig in Arbeit und Leben? In welcher

Wertewelt leben sie? Wer es noch genauer wissen möchte, belauscht an

Hörstationen Gespräche zwischen den Kolleginnen und Kollegen.

An jeder Themeninsel sind die Besucher eingeladen, Fragen zu

eigenen Wünschen und Werten zu beantworten. Daraus entsteht am Ende

ein Überblick, wie optimistisch und flexibel die DASA-Gäste sind und

wie sie es mit den Zutaten der „Neuen Arbeitswelten“ halten.

Schließlich wird sich jeder Besucher in einer „Zukunftsbörse“, in

Form einer riesigen Mediawand, seinen persönlichen Avatar erstellen

und ihn in den bevorzugten Lebensraum stellen. Auch die

Lieblingsgegenstände für die künftige Arbeitswelt gehören dazu. Flugs

erscheint das digitale Alter Ego auf einer riesigen Großprojektion

und verortet sich im Reigen mit den anderen DASA-Gästen zu einer

virtuellen Gemeinschaft.

„Die DASA möchte ihre Besucher mit der Zukunftsreise in die

Arbeitswelt von morgen in erster Linie animieren, die Zukunft selbst

in die Hand zu nehmen“, so DASA-Leiter Gregor Isenbort über die erste

große Rundumerneuerung einer Ausstellungseinheit seit Eröffnung der

DASA vor 25 Jahren. Denn sicher ist: Sie ist gestaltbar.

Die Architektur und Gestaltung der „Neuen Arbeitswelten“ geht auf

das Büro Holzer Kobler Architekturen zurück. In Deutschland haben die

preisgekrönten Schweizer Architekten in den vergangenen Jahren etwa

die Grimmwelt in Kassel, das Wattenmeer Besucherzentrum UNESCO

Weltnaturerbe in Cuxhaven oder das Militärhistorische Museum in

Dresden realisiert.

Die neue Ausstellung ist ab 5. Mai geöffnet. Sie ist Teil der

Dauerausstellung, die vor 25 Jahren in den Besucherbetrieb gegangen

ist. Die DASA ist täglich geöffnet (Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr,

Wochenende 10 bis 18 Uhr). Das Standard-Ticket kostet 8 EUR.

Pressematerial http://ots.de/TmeClg

