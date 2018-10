Neue Gehälter-Studie: GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen

Was verdienen GmbH-Geschäftsführer? Diese Frage

hat BBE media auch in diesem Jahr wieder durch eine Erhebung

untersucht und dafür die Gehaltsdaten rund 3.000 Teilnehmern

ausgewertet. Zentrale wirtschaftszweigübergreifende Ergebnisse: Wer

als GmbH-Chef mit seinen Jahresgesamtbezügen unter 148.400 Euro

liegt, verdient weniger als die Hälfte seiner Kollegen. Die Bezüge

liegen damit 0,2 Prozent über Vorjahreswert. 25 Prozent der

Geschäftsführer verdienen mehr als 197.744 Euro. Das entspricht

gegenüber 2017 einem Plus 0,4 Prozent.

Die nach Betriebsgrößenklassen gezahlten Chef-Gehälter sind in der

neuesten Studie „GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2019“ dokumentiert.

Sie erscheint im Dezember in der 24. Auflage im Lebensmittel Praxis

Verlag und gibt Auskunft über die aktuellen Gehälter und

Zusatzleistungen von GmbH-Chefs in 68 Branchen aus fünf

Wirtschaftszweigen.

Die Bezüge von GmbH-Geschäftsführern sind in Betriebsprüfungen

fast immer Diskussionsthema. Liegen sie über dem branchenüblichen

Rahmen, unterstellen die Finanzverwaltungen oftmals verdeckte

Gewinnausschüttungen. Die Folge sind hohe Steuernachforderungen, die

eine GmbH im Einzelfall ruinieren können. In steuerrelevanten Fällen

sind anerkannte außerbetriebliche Vergleichswerte unverzichtbar.

Finanzgerichte ziehen die Zahlen aus den Erhebungen von BBE media

zunehmend als Referenzwerte heran, um die Angemessenheit der Bezüge

zu beurteilen (z. B. Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom

21.12.2016, Finanzgericht Sachen, Urteil vom 14.11.2013).

Der Gehälter-Report wendet sich an GmbH-Geschäftsführer, die

individuelle Spielräume für Gehaltsverhandlungen ausloten möchten. Er

ist aber auch für Geschäftsführer gemeinnütziger GmbHs interessant,

wenn sie sichergehen wollen, dass sich ihre Vergütung im üblichen

Rahmen bewegt. Einen Mehrfachnutzen haben die Daten darüber hinaus

für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, wenn sie GmbH-Mandanten

haftungssicher beraten wollen.

Bestandteil der Studie ist ein exklusives Auswertungsprogramm auf

CD-ROM. Es liefert detaillierte Ergebnisse nach acht, individuell

bestimmbaren Abfragekriterien (u. a. Branche, Betriebsgröße,

Geschäftsführerstatus, Umsatzrendite) und ermöglicht somit eine

eigene Positionsbestimmung.

Ausgewählte Zahlen zur Studie zum Download (PDF):

https://owncloud.lv.de/index.php/s/r2Tb6LO7Qw0s8de

Produktinformationen

„GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2019“

– Umfang: ca. 220 Seiten, DIN A4

– inkl. interaktiver CD-ROM

– Einzelverkaufspreis: 399 Euro (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

HINWEIS: Bei Bestellung bis zum 30. November gilt ein

Subskriptionspreis von 349 Euro.

– Bezugsadresse: LPV GmbH, Hülsebrockstraße 2 – 8, 48165 Münster,

Tel.: 02631/879-400; Fax – 403, Web-Shop: www.bbe-media.de

– ISBN: 978-3-9818583-4-1

Pressekontakt:

LPV GmbH

Ute Schiefelbein

Postanschrift:

Am Hammergraben 14

56567 Neuwied

Tel.: 02631 / 879 – 119

Fax: 02631 / 879 – 403

E-Mail: schiefelbein@bbe-media.de

Original-Content von: LPV GmbH, übermittelt durch news aktuell