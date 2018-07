Neue rent24 Standorte in New York City& Chicago

Der weltweit operierende Coworking und Coliving

Anbieter rent24 treibt seine Expansion in den USA weiter voran. Durch

Übernahmen sichert sich das Unternehmen bereits operierende Standorte

in New York City und Chicago. Damit beschleunigt rent24 sein Wachstum

auch außerhalb Europas. Robert Bukvic, Gründer und Geschäftsführer

der rent24 GmbH, sagt: „Die US-Expansion hat hohe Priorität für uns.

Wir werden dort sowohl durch Übernahmen als auch durch Neuanmietungen

in den kommenden Monaten weitere Standorte eröffnen und wollen

perspektivisch in jeder amerikanischen Metropole vertreten sein.“

Durch die Übernahme von „Office Port“ in Chicago hat rent24 jetzt

bereits drei Standorte in der Windy City. Der Zukauf befindet sich in

der 9 West Washington Street, zentral und nur wenige Gehminuten vom

Millenium Park. Mitglieder finden dort beste Arbeitsbedingungen mit

offenen Arbeitsbereichen, privaten Büros, Konferenzräumen, einer

Küche, Loungebereichen und Duschen.

In New York City betreibt rent24 mit den ehemaligen „Input Lofts“

nun seinen ersten Standort. Er befindet sich im Herzen Manhattans an

der 58 East 11th Street, unweit des Greenwich Village und vom Union

Square Park. Die alte Fassade des im Jahr 1900 errichteten Gebäudes

steht in direktem Kontrast zum hochmodernen Interieur, welches neben

perfekten Arbeitsbedingungen als besonderes Highlight einen

lichtdurchfluteten Konferenzraum mit bodentiefen Fenstern und

Oberlicht bietet.

Vernetzung aller Standorte durch digitale Plattform

Um alle Standorte auf globaler Ebene zu vernetzen, entwickelt

rent24 eine digitale Plattform auf Blockchain-Basis. „Mit der

Plattform verknüpfen wir die neuen Spaces in den USA mit unserem

bestehenden, weltweiten Netzwerk“, erklärt Bukvic. „So schaffen wir

erstmalig eine globale Community. Alle Nutzer können dort Wissen und

Dienstleistungen transparent und nachvollziehbar austauschen. Token,

die auf der Plattform erwirtschaftet werden, können bei rent24 und

allen Partnerunternehmen eingelöst werden.“ Die Plattform wird auch

für Nicht-Mitglieder von rent24 zugänglich sein und schafft durch die

Verknüpfung von der realen mit der digitalen Welt erstmals

Alltagsnutzen für die Blockchain-Technologie.

Über rent24

rent24 ist ein weltweit operierender Anbieter von Coworking und

Coliving Spaces. Hier finden Mitglieder eine Community, in der sie

arbeiten, lernen, sich austauschen und Geschäfte machen können. Mit

verschiedenen Restaurantketten und einem eigenen Fitnesskonzept

bietet das Unternehmen eine Rundumversorgung für alle Lebensbereiche.

rent24 betreibt aktuell 35 Standorte auf drei Kontinenten (Stand Juli

2018). Ab August startet ein ICO für eine eigene

Blockchain-Plattform. Weitere Informationen unter www.rent24.com und

unter www.rent24.io.

Pressekontakt:

Selina Zehden

COO & Pressesprecherin

rent24 GmbH

Oberwallstraße 6

10117 Berlin

E-Mail: presse@rent24.com

