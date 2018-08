Neue Westfälische (Bielefeld): Allgemeine Dienstpflicht Gerechtigkeit Jörg Rinne

Was macht den deutschen Konservatismus im Jahre

2018 eigentlich aus? Der Parteienforscher Oskar Niedermayer sieht in

ihm unter anderem die Aufrechterhaltung eines starken Rechtsstaats,

der vor allem der Aufgabe nachkommt, die Sicherheit seines

Staatsvolkes nach innen wie nach außen zu gewährleisten. Da geht es

um innere Sicherheit, um Wehrpflicht, NATO, Verteidigung. Seit 2011

gibt es die zumindest in der CDU wohlgelittene Wehrpflicht nicht

mehr. Aus gutem Grund: Die Bundeswehr wurde angesichts der

weltpolitischen Sicherheitslage zur professionellen Armee reformiert.

Heranwachsende junge Menschen in einer Kaserne sind nicht mehr die

richtige Antwort im hoch spezialisierten Antiterrorkampf oder als

Abschreckung für großmannssüchtige Despoten. Die am alt hergebrachten

festhaltenden Konservativen wissen dies natürlich auch. Deshalb

entspannt sich in der CDU die Debatte heuer nicht allein an der

Wehrpflicht – als Ziel gilt ein „allgemeines Dienstjahr“. Darunter

liegt die Befürchtung, dass die Gesellschaft in Deutschland ihren

Zusammenhalt verliert. Eine durchaus spürbare Angst.

Partikularinteressen bestimmen in weiten Teilen der Bevölkerung

längst den Alltag. Sei es am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr und

manchmal sogar in Partnerschaft oder Familie. Die Vorstellung, diesen

fortschreitenden Individualismus aufzubrechen, gesellschaftliche

Schranke zumindest für ein Jahr einzureißen und damit den Blick auf

Mitmenschen zu schärfen, klingt da verlockend. Doch es mischt sich

schnell Argwohn in diese Gedankenwelt. Sollen mit verpflichtender

sozialer Arbeit die Riesenlücken im Pflegedienst oder bei der

Feuerwehr kostengünstig geschlossen werden? Prescht der konservative

Flügel der Union mit der Dienstjahr-Idee vor, um potenzielle Wähler

nicht an die AfD zu verlieren? Nein, Zwangsarbeit ist kein Mittel für

Wahlkampf oder Lückenschlüsse. Wer sich über den Zusammenhalt unserer

Gesellschaft wirklich Sorgen macht, sollte zu anderen Ergebnissen

kommen. Dazu zählt an erster Stelle soziale Gerechtigkeit – in allen

Lebensbereichen einer globalisierten Welt. Denn auch das ist eine

Form von Konservatismus.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell