Neue Westfälische (Bielefeld): Anhörung im NRW-Landtag zum Polizeigesetz Der Streit geht weiter Florian Pfitzner, Düsseldorf

Man ist einen langen Weg gegangen in NRW hin zu

einem neuen Polizeigesetz. Als Innenminister Herbert Reul die erste

Fassung vorgelegt hat, reagierte die oppositionelle SPD noch

zögerlich. Während sie das „Sicherheitspaket I“ „eingehend prüfte“,

formierte sich auf den Straßen bereits ein langer Protestzug gegen

die geplante Ausweitung der Polizeibefugnisse. Über den Sommer haben

die regierungstragenden Fraktionen mit der SPD an einem Entwurf

gestrickt, der die verfassungsrechtlichen Zweifel ausräumen sollte.

CDU und FDP haben sich geöffnet und auf die Kritik reagiert, das muss

man loben. Über einige Punkte wird nun trotzdem weiter gestritten:

über den Einsatz von Schadsoftware, über den juristischen Beistand

für jemanden, der in Polizeigewahrsam sitzt. Mal ganz abgesehen von

Tasern und Fußfesseln, um die es bei der Anhörung im Landtag aber

nicht ging. Der Bielefelder Datenschutzverein Digitalcourage

kritisiert grundlegend den Begriff „Sicherheitspaket I“, weil es sich

statt um Sicherheit um eine Ausweitung der Überwachungs- und

Repressionsbefugnisse handle. Es graut ihm bereits vor dem zweiten

Paket von Minister Reul. Wenn darin eine engere Zusammenarbeit der

Sicherheitsbehörden steckt, wäre das allerdings eine gute Nachricht.

