BERLINER MORGENPOST: Bezirke müssen besser zahlen / Kommentar von Florian Schmidt zu Personalnot in den Bezirken

Der vollständige Kommentar: Neu ist das Phänomen nicht, angesichts

des Wachstums Berlins tritt es aber immer deutlicher zutage: Die

Bezirksämter leiden unter starken Personalengpässen, Hunderte Beamte

und Angestellte fehlen. Charlottenburg-Wilmersdorf verhängte jüngst

gar einen Beerdigungsstopp, weil der zuständigen Friedhofsverwaltung

die Mitarbeiter zur Bearbeitung der Bestattungsanträge fehlte. Einer

der Hauptgründe für die Personalnot ist die schlechte Bezahlung auf

der kommunalen Bezirksebene. Im Vergleich zur Entlohnung im

Staatsdienst auf Bundes- und auf Landesebene hinken die Löhne der

Bezirksangestellten stark hinterher. Einfache Sachbearbeiter

verdienen etwa, je nach Stellenausschreibung, bis zu 500 Euro pro

Monat weniger, wenn sie für einen Bezirk arbeiten statt für eine

Senatsverwaltung. Zwar mögen dort die Anforderungen an Mitarbeiter

bisweilen auch höher sein als in den Bezirksämtern und natürlich

müssen anspruchsvollere Jobs besser entlohnt werden. Mit Blick auf

die gesamte Stadt aber taugt dieser Einwand nur bedingt als

Rechtfertigung: Denn gerade die Bezirke sorgen dafür, dass Berlin

funktioniert, ihre Mitarbeiter sind es, die die staatlichen

Dienstleistungen für die Bürger bereitstellen. Umso alarmierender ist

deshalb, dass Stellen in den Bezirksämtern für junge Menschen

zusehends unattraktiver werden – nicht zuletzt aus monetären Gründen.

Was hilft, ist deshalb nur eine Angleichung der bezirklichen

Besoldung an die der Senatsverwaltungen. Wenn das Land Berlin schon

nicht mit den Löhnen konkurrieren kann, die Bundesministerien zahlen,

so sollte sich die – ohnehin fragwürdigen – doppelstufigen

Verwaltungsebenen Berlins nicht gegenseitig das Personal streitig

machen. Werbefilmchen wie ihn der Bezirk Mitte geschnitten hat, sind

zwar nett. Am Ende aber entscheidet sich die Personalfrage zwischen

Daumen und Zeigefinger.

