Neue Westfälische (Bielefeld): Asylpolitik Eine Schande Carsten Heil

Das Wort „Friedhof“ beinhaltet den Begriff

„Frieden“. „Ruhe in Frieden“ rufen wir Menschen nach, deren

Lebenskreis sich geschlossen hat. Das Mittelmeer ist dieser Tage

wieder einmal nicht zu einem Friedhof geworden, sondern zu einem

Todhof. Keine Hoffnung auf Frieden, keine auf Trost. Als würden

Menschen dunkler Hautfarbe nicht genauso um ihre Lieben trauern wie

wir. Wieder sind zig Kinder, Frauen und Männer elendig ersoffen. Und

wer versucht, ihnen zu helfen, wie der Kapitän des kleinen deutschen

Schiffes „Lifeline“, wird vor Gericht gezerrt. Claus Peter Reisch

wird von der Justiz auf Malta vorgeworfen, 234 Menschen an Bord

genommen zu haben, obwohl das Schiff nur Raum für 50 Passagiere

biete. Was hätte die Besatzung tun sollen? 50 Menschen retten und 184

ertrinken lassen? Das ist die Schande Europas. Das ist die Schande

Deutschlands. Es geht nicht darum, Tausende Flüchtlinge anzulocken.

Europa kann nicht das wirtschaftliche und humanitäre Elend Afrikas

durch Aufnahme ungezählter Menschen lindern und schon gar nicht

beseitigen. Aber es kann auch nicht tatenlos zusehen, wie die

Flüchtlinge ertrinken. Das tut aber kalt und herzlos die CSU. Ihr

Ministerpräsident Markus Söder schwadroniert von „Asyltourismus“,

Landesgruppenchef Alexander Dobrindt von „Anti-Abschiebe-Industrie“.

Und CSU-Innenminister Horst Seehofer stürzt in beispielloser Egomanie

die ganze Regierung in eine Krise, ohne auch nur einmal über die Not

der Flüchtlinge zu sprechen. Er hat kein Mitleid, kennt kein

Erbarmen. Das ist eine Schande für die CSU. Das ist auch Rassismus.

Denn hinter der Gleichgültigkeit und den Machtspielen ohne Mitleid

steckt der böse Gedanke, dass es ja nur Afrikaner oder Araber sind,

die da im Mittelmeer ertrinken. Christlich Soziale Union (CSU): Das

Christliche haben Seehofer & Co. längst über Bord geworfen.

Vermutlich haben sie nicht mal mehr eine Bibel im Schrank. Dort

könnten sie beim Evangelisten Lukas im zehnten Kapitel Jesu Gleichnis

vom „Barmherzigen Samariter“ lesen. Darin geht es um eine christliche

Kernbotschaft: tätige Nächstenliebe. Das S der CSU, das Soziale, ist

ebenfalls schon lange auf der Strecke geblieben. Der Masterplan der

CSU, den Bundeskanzlerin Angela Merkel zu 99 Prozent unterstützt,

gängelt und behindert Asylbewerber, wo es nur geht. Es geht dabei

nicht um die Passagen, die Straftäter behandeln. Wer massiv

straffällig wird, hat die Konsequenzen zu tragen. Aber ohne Erbarmen

bleibt die Asylpolitik eine Schande.

