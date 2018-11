Neue Westfälische (Bielefeld): Bundeswirtschaftsminister Altmaier: Neuer CDU-Parteichef nicht automatisch Kanzler

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht

keinen Zusammenhang zwischen der Wahl des CDU-Parteivorsitzes und der

Besetzung des Kanzleramtes. „Es gibt keinen Automatismus, dass ein

neuer Parteivorsitzender oder eine neue Parteivorsitzende an die

Regierungsspitze rückt“, sagte der ehemalige Kanzleramtschef und

Merkel-Vertraute der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen

(Mittwochausgabe). Altmaier geht zugleich von einem Fortbestand der

GroKo aus und fordert Union und SPD zu mehr Disziplin in der

Regierungsarbeit auf. „Es gibt viele ungelöste Probleme in der

nationalen und internationalen Politik, die Lösungen und

Durchsetzungsfähigkeit der deutschen Bundesregierung erfordern.

Deshalb hielte ich es für verantwortungslos, in einer solchen Zeit

Wahlen anzusetzen und neue Unsicherheit auszulösen“, so der Minister.

