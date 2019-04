Neue Westfälische (Bielefeld): Die Abschaffung der Stichwahl in NRW Prinzipienlose FDP Lothar Schmalen, Düsseldorf

Henning Höne aus dem Münsterland gehört mit

seinen 32 Jahren zu den jungen Gesichtern der NRW-FDP. Seit zwei

Jahren ist er Geschäftsführer der mitregierenden FDP-Fraktion im

Landtag, gehört also zur Führungsriege seiner Partei. Jetzt hat er es

geschafft, seine Fraktion in einem Punkt geschlossen bei der Stange

zu halten, von dem viele in der FDP inhaltlich nicht überzeugt sind:

die Abschaffung der Stichwahl bei den Wahlen der Bürgermeister und

Landräte. Durch die Brille des Parteipolitikers betrachtet hat der

junge Geschäftsführer der FDP-Fraktion eine saubere Leistung

abgeliefert. Ob es allerdings der Partei auf Dauer weiterhilft,

wieder einmal in den Geruch der Beliebigkeit geraten zu sein, darf

bezweifelt werden. Genau diesen Ruf wollte die neue FDP doch

loswerden. Wer allerdings innerhalb weniger Jahre in einer nicht

unwichtigen Wahlrechtsfrage gleich mehrmals die „Meinung“ wechselt,

darf sich nicht wundern, wenn Prinzipientreue nicht zu seinen Stärken

gerechnet wird. Nun ist die Stichwahl also abgeschafft. Der

Hauptgrund: rückläufige Wahlbeteiligung. Da darf man froh sein, dass

CDU und FDP in Düsseldorf nicht auch über die Europawahlen zu

entscheiden haben. Denn wer weiß, ob es die dann beim nächsten Mal

noch geben würde.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell