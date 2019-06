Neue Westfälische (Bielefeld): „Die wahre SPD“

„Die wahre SPD“ ist schon wieder Geschichte. Die

innerpartliche Intiative, die einen Linksruck der SPD verhindert

will, nennt sich jetzt „SPDpur 2030“. Damit reagiert die Initiative,

wie ihr Sprecher, der Herforder Bürgermeister Tim Kähler, der in

Bielefeld erscheinenden „Neuen Westfälischen“ (Donnerstagausgabe)

bestätigte, auch auf Kritik an dem ursprünglichen Namen. Zuletzt

hatte auch der NRW-Landeschef der SPD, Sebastian Hartmann, den Namen

als Provokation bezeichnet.

Außerdem hat die Initiative ein dreiseitiges programmatisches

Paier vorgelegt, in dem die SPD als „Volkspartei der linken Mitte“

positioniert wird. In dem Papier betonzt die Initiative auch die Nähe

zu erfolgreichen Kommunalpolitikern der Partei, deren Kompetenz die

Partei stärker nutzen sollte. Kähler begrüßte den beschluss des

Parteivorstands, vor der Neubesetzung der Parteispitze einen

Mitgliederberagung durchzuführen. Einig sei die Initiative auch

darin, dass die SPD bis 2021 in der Großen Koalition bleiben solle,

um die Aufträge aus dem Koalitionsvertrag weirer abzuarbeiten.

