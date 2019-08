Neue Westfälische (Bielefeld): Digitale Ermittlungen gegen Kinderpornografie Keine Zeit mehr zu verlieren Lothar Schmalen, Düsseldorf

Die Fakten sind erschreckend. Fast 2.000

Verfahren – aber nur in einem Bruchteil kommen die Ermittler voran:

Das Geschwür der Kinderpornografie wuchert in Zeiten der

digitalisierten Gesellschaft ungebremst. Weil sich die schlimmen

Fotos und Videos meist irgendwo auf den Festplatten der Täter

verstecken, müssen sich die Ermittler bislang durch Berge von Dateien

kämpfen, um das Ausmaß der Taten durchleuchten zu können. Um ein

Terrabyte Daten zu sichten, bräuchte ein Ermittler neun Monate, sagen

Experten. Aber allein im Fall Lügde sind nach Angaben des

Innenministeriums 15 Terrabyte beschlagnahmt worden. Es bedarf keiner

weiteren Erläuterungen, dass nur die Computertechnik selbst, also

künstliche Intelligenz, dazu in der Lage ist, die immer größer

werdenden Menge an Kinderpornografie aufzuspüren. Insofern ist es für

das, was Juristen, Wissenschaftler und IT-Experten jetzt für die

NRW-Justiz forschen und entwickeln, allerhöchste Zeit. Die

Beteiligten sollten deshalb das Gaspedal bei ihrer Arbeit ganz weit

durchdrücken. Denn es ist nur schwer erträglich, dass Tätern, die

sich am brutalen und nicht wieder gut zu machenden Missbrauch von

Kindern ergötzen, das Handwerk nicht gelegt werden kann, weil die

Ermittlungskapazitäten nicht ausreichen.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell