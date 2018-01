Neue Westfälische (Bielefeld): EU verschärft Kampf gegen Plastikmüll Im Zeitalter des Kunststoffs Marina Kormbaki, Berlin

Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit – Abschnitte

der Menschheitsgeschichte wurden nach jenen Materialien benannt, aus

denen die Zeitgenossen ihre wichtigsten Güter herstellten. Folglich

leben wir in der Plastikzeit. Kunststoffe haben im Laufe der letzten

gut 60 Jahre jeden Lebensbereich durchdrungen, weltweit.

Plastikverpackungen sind dabei nur das sichtbarste Symptom dieser

Entwicklung. Synthetische Materialien sind aus Spielzeug, Autos und

Gebäuden nicht wegzudenken. Plastik ist der Stoff, aus dem die

Moderne ist. 500 Jahre braucht eine Plastiktüte, um zu zerfallen. Und

eben diese Langlebigkeit schafft Probleme. Denn von den 8,3

Milliarden Tonnen Plastik, die die Menschheit bis heute produziert

hat, landeten mehr als drei Viertel im Müll. Und nur ein kleiner Teil

davon wird wiederverwertet oder verbrannt. Die Folge: Der Planet

erstickt am ewigen Einwegplastik. Wenn der Effekt des eigenen

Engagements nicht sichtbar ist, schwindet die Motivation zum

Umweltschutz. Soll er wirksam sein, muss Umweltschutz daher

mindestens international angelegt sein. So ist es erfreulich, dass

die EU-Kommission gestern eine Strategie zur Reduzierung von

Plastikmüll vorgelegt hat. Die EU will Unternehmen Anreize zum

Wiederverwerten von Kunststoffen bieten. Subventionen für die

Entwicklung alternativer Materialien sollen die Abhängigkeit von

Plastik mindern. Das Verklappen von Plastikmüll ins Meer soll

strenger geahndet werden. Das sind gute, erste Schritte. Weitere

müssen rasch folgen. Die Sache eilt, nachdem China zu Jahresbeginn

den Import von Plastikmüll gestoppt hat. Immerhin knapp zehn Prozent

der deutschen Plastikabfälle wurden bisher nach Fernost verschifft:

Künftig bleibt Europa auf mehr Müll sitzen. Die Kommission weiß um

den Handlungsdruck. Haushaltskommissar Günther Oettinger hat eine

Steuer auf Plastik ins Gespräch gebracht. Diese könne Müll reduzieren

helfen und zum Schließen der Brexit-Etat-Lücke beitragen. Damit wäre

eine EU-weite Plastik-Steuer von doppeltem Nutzen. Dass sich der

Konsum von Plastik über Zusatzkosten mindern lässt, hat ja bereits

das Ende der Gratis-Plastiktüten im Einzelhandel gezeigt. Soll sie

jedoch nicht nur die Brüsseler Kasse füllen, sondern Plastikmüll

zurückdrängen, dürfte eine EU-Plastik-Steuer nicht einzig dem

Verbraucher aufgedrückt werden. Sie müsste schon bei den Herstellern

ansetzen und diese zu mehr Nachhaltigkeit bewegen. Damit die

Plastikzeit eine Episode der Menschheitsgeschichte bleibt.

