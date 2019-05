BERLINER MORGENPOST: Der falsche Weg der Grünen / Sebastian Geisler zu den Standplätzen für Drogenhändler am Görlitzer Park

Wer Kreuzberg und den „Görli“ nicht kennt, der muss

die Meldung für einen Aprilscherz halten: Ein Parkmanager hat im

Görlitzer Park Standplätze für Drogendealer markiert. Versuchen Sie

mal, das jemandem außerhalb von Berlin zu erklären! Die Berliner

kennen die Einstellung der im Bezirk regierenden Grünen zur

Situation. Deren Politiker mögen nicht einmal öffentlich anerkennen,

dass in dem Park überhaupt ein ernsthaftes Problem vorliegt. Dabei

griffen einige der Dealer sogar schon Passanten mit Messern an, kommt

es zu Raubtaten und versuchten und vollzogenen Vergewaltigungen –

Begleiterscheinungen des offenen Drogenhandels. Das ist seit Jahren

bekannt. Ich frage mich mittlerweile, wer den Grünen im Görlitzer

Park willkommener ist: Drogendealer oder die Polizei?

Um nicht missverstanden zu werden: Vor dem Parkmanager habe ich

eine hohe Achtung. Er scheint – anders als die Bezirksgrünen –

ernsthaft um eine Verbesserung der Situation bemüht. Sein Gedanke:

Sind die Dealer auf festen Plätzen, müssen Mütter mit Kindern nicht

mehr so eng an ihnen vorbeilaufen. In einem „RBB“-Fernsehbeitrag

heißt es, Ziel sei es, „allen ein friedliches Nebeneinander zu

ermöglichen: Dealern, Sportlern, Mensch und Tier“. Das ist kein Ziel,

das ist ein Armutszeugnis. Ich möchte kein „Nebeneinander“ mit

messerbewehrten Drogendealern im Park.

Der Rechtsstaat hat seine eigenen Gesetze durchzusetzen. Wenn die

im Bezirk regierenden Grünen der Ansicht sind, bestimmte Drogen seien

zu legalisieren, sollen sie einen entsprechenden Gesetzesentwurf im

Bundestag einbringen. Und nicht den Görlitzer Park als dauerhaften

Drogenumschlagspark etablieren, um Fakten zu schaffen. Ich möchte,

dass Drogendealer sich in diesem Park unwohl fühlen – und nicht die

Bürger, die ihn nutzen möchten.

