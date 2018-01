Neue Westfälische (Bielefeld): Grünen-Chef in NRW kontert rechte Revolutionsrhetorik der Union Lehmann: „Angriff auf unsere offene Gesellschaft“

Bielefeld. Vor seinem Abschied als Chef der

NRW-Grünen hat Sven Lehmann die Errungenschaften von 1968 gegen

rechte Revolutionsrhetorik verteidigt. In einem Gespräch mit der in

Bielefeld erscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische

(Mittwochausgabe) wies Lehmann die Aufforderungen von

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zu einer konservativen

Revolution als „infam“ zurück. Er sei „fassungslos über so viel

Schamlosigkeit“, sagte der neu gewählte Bundestagsabgeordnete aus

Köln. Gelte es doch vielmehr, rechts-konservativen Strömungen

entgegenzutreten, „die gesellschaftliche Gleichberechtigung in Frage

stellen und Geflüchtete herabwürdigen“. 50 Jahre nach der

Studentenbewegung, die unter der Chiffre „68“ in die Geschichte

eingegangen ist, hatte Dobrindt, eine „linke Meinungsvorherrschaft“

kritisiert. Lehmann sieht darin einen „Angriff auf unsere offene

Gesellschaft“. Wenn Dobrindt „linke Eliten“ in Deutschland

verunglimpfe, meine er unter anderem diejenigen, die sich gegen

Lohnungleichheit von Mann und Frau wendeten, gegen sexualisierte

Gewalt oder Übergriffe auf Geflüchtete, sagte der scheidende

Vorsitzende des größten Landesverbandes der Grünen. Vor dem

Landesparteitag der Grünen an diesem Samstag (20.1.) in Kamen rief

Lehmann zu einem „Aufstand der Progressiven“ auf. Aus seiner Sicht

denken die meisten Menschen in Deutschland viel zeitgemäßer, als man

sich das in Teilen der Union vorstellen könne. „Neuestes Beispiel“,

so der Grünen-Politiker: „der Wunsch nach einem schnellen

Kohleausstieg.“

