Neue Westfälische (Bielefeld): Höhere Bußgelder für Zweite-Reihe-Parker Andere Lösungen gefragt Stefan Boes

Es ist ein sinnvolles Ziel der Verkehrsminister,

die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Mit einem höheren

Bußgeld für Zweite-Reihe-Parker löst man aber gar nichts. Geht es um

krasses Fehlversagen am Steuer – Drängeln, Rasen, Gaffen,

Handynutzung – ist es richtig, empfindlich zu bestrafen. Parken in

zweiter Reihe fällt aber nur in diese Kategorie, wenn Fahrer

beispielsweise auf Radwegen halten, Zufahrten für Rettungswagen

blockieren oder Parkplätze für Menschen mit Behinderung versperren.

In diesen Fällen ist ein höheres Bußgeld angemessen, weil es dem

Eigensinn und der Rücksichtslosigkeit der sonst unbelehrbaren

Autofahrer entgegenwirkt. Ansonsten ist das Parken in zweiter Reihe

eine unerlaubte, aber aus Sicht von Lieferanten nachvollziehbare

Reaktion auf fehlenden Parkraum und zugeparkte Ladezonen. Will man

jetzt die Paketzusteller bestrafen, weil es der Politik auf Bundes-

wie auf kommunaler Ebene nicht gelingt, dem Problem der verstopften

Innenstädte zu begegnen? Es braucht hier umfassendere Lösungen. Die

Diskussion um Bußgelder sollte nicht davon ablenken, dass die

Verkehrssituation in vielen Städten – auch in OWL – unbefriedigend

ist. Es braucht eine bessere Infrastruktur für den Radverkehr und

eine Aufwertung des öffentlichen Nahverkehrs. Aber auch das Ausmaß

des Paketversands ist aus Verkehrs- wie aus ökologischer Sicht ein

Problem. Abholstationen in der Nähe könnten eine Lösung sein – falls

der Konsument dieses Maß von Unbequemlichkeit bereit ist hinzunehmen.

Zumal dann, wenn er vor der Abholstation nicht mehr in zweiter Reihe

parken darf.

