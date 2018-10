Neue Westfälische (Bielefeld): Klimawandel Jahrzehnte verplempert Martin Krause

In OWL wird es immer trockener, falls die

Tendenz der Jahre seit 2007 sich fortsetzt. Macht der Klimawandel die

Region zum Ödland? Oder geht der langfristige Trend der vergangenen

76 Jahre weiter? Dann wird es wärmer, schwüler, regnerischer. Es gibt

nur wenige Gewissheiten: Der Klimawandel ist in vollem Gange. Der

Klimawandel birgt Risiken von apokalyptischem Ausmaß. Und der

Klimawandel birgt doch auch Chancen. Eine der ungeklärten Fragen der

atmosphärischen Erwärmung lautet: Wie groß ist der menschliche

Einfluss? Die Erwärmung hat nicht erst vor 50 Jahren begonnen. In den

Alpen setzte die Gletscherschmelze in der zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts ein. Damals gab es kaum 1,5 Milliarden Menschen, keine

Autos, keine Kreuzfahrtschiffe. Die industrielle Revolution hatte

gerade erst Fahrt aufgenommen. Doch die Alpengletscher schmolzen

gewiss nicht, weil zwischen Nürnberg und Fürth eine Dampflokomotive

unterwegs war. Vielleicht führt der Klimawandel ja dazu, dass sich

karge Regionen in blühende Landschaften verwandeln. Vielleicht

ermöglicht die Erwärmung Getreideanbau in Grönland, vielleicht

verursacht die erhöhte Verdunstung mehr Regen in der Wüste.

Vielleicht: Die Ungewissheit ist die Basis dafür, dass Populisten den

Klimawandel bestreiten können und US-Präsident Donald Trump den

Ausstieg aus dem Weltklimaabkommen durchsetzen konnte. Eine Idiotie,

eine politische Katastrophe, die andere Katastrophen nach sich zieht.

Das Risiko von Stürmen, Missernten und Überschwemmungen wird nun

wachsen. Schon Anfang der 80er-Jahre wurde vor dem CO2-Problem

gewarnt. Doch was ist seither geschehen? Verblüffend wenig. Trotz

satter Gewinne hat die Autoindustrie Jahrzehnte verplempert. Und die

Politik hat Lippenbekenntnisse abgeliefert, aber wenig Ehrgeiz

gezeigt, die Industrie stärker in die Pflicht zu nehmen. Das Gezerre

um den Kohleausstieg gestaltet sich ähnlich zäh wie die Verringerung

der Spritverbräuche. Unsere Wohlstandsgesellschaften sind wie träge

Ozeandampfer. Doch im Klimawandel liegt auch eine Chance: Wenn nicht

nur Bangladesch und die Malediven, sondern auch Hamburg und

Amsterdam, Schanghai, Rio und Trumps geliebtes New York vom

Meeresspiegel bedroht sein werden – dann vielleicht rauft sich die

Welt doch noch zusammen. Wind, Wolken und Sonne kennen keine Grenzen.

Wird sich die Menschheit angesichts einer grenzenlosen Gefahr zu

gemeinsamem Handeln aufraffen?

