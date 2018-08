Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Beitragsfreie Kindertagesstätten Entlastet die Erzieherinnen Florian Pfitzner, Düsseldorf

Die rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin ist

in gebefreudiger Stimmung. Als erstes Bundesland hat der Stadtstaat

die Kitagebühren gestrichen. Berliner Eltern sind nun freigestellt

von den einkommensabhängigen Beiträgen, sie zahlen auch für die

Betreuung der unter Einjährigen in Kindertagesstätten oder bei

Tagesmüttern keine Abgaben mehr. Die fünfjährige Zeit vor Schulbeginn

war schon zuvor schrittweise von Beiträgen befreit worden. Es drängt

sich die Frage auf, wann das bevölkerungsreichste Bundesland

gleichzieht. Wäre es nicht gerecht, die Kitagebühren zumindest in

einer Kernzeit abzuschaffen? Die schwarz-gelbe Landesregierung in NRW

hat einen anderen Weg eingeschlagen. Sie strebt eine Novelle des

Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) an, die am Ende richtig was taugen

soll: Kitaplätze werden ausgebaut, die Ausstattung aufgemöbelt,

außerdem soll den Erzieherinnen – in Anlehnung an die Pläne bei der

Polizei – aufreibende Verwaltungsaufgaben erspart bleiben, um

zusätzliche Zeit für die Kinderbetreuung freizuschaufeln. NRW

schraubt erst an der Qualität, bevor es später einmal an die Gebühren

gehen soll. Die Düsseldorfer Prioritäten mögen nicht jedem gefallen,

klar ist allerdings: Stellt man die frühkindliche Bildung völlig

beitragsfrei, heißt das noch lange nicht, dass auch jeder einen

Kitaplatz bekommt. Eine Neuregelung nach dem Berliner Vorbild dürfte

zudem eher eine solvente Klientel entlasten, gibt es doch vielerorts

gestaffelte Gebühren für einkommensschwache Familien. Zuletzt

schnürte die Landesregierung zwei hochpreisige sogenannte

Rettungspakete, nachdem Träger in Finanznöten ihre Schließung

angekündigt hatten. Um Chancengerechtigkeit bei der Bildung zu

schaffen, sind CDU und FDP in der Pflicht, zügig mit den

Qualitätsmängeln in den Kitas aufzuräumen. Die verschobene

KiBiz-Reform muss ein großer Wurf werden.

