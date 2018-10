Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Die bürgerliche NRW-Regierung und ihre Finanzpolitik Verkehrte Welt Lothar Schmalen, Düsseldorf

Gut haushalten ist eine Tugend bürgerlicher

Politik. Und: Sozialdemokraten können nicht mit Geld umgehen. Zwei

Klischees, mit denen konservative Politiker früher gerne Wahlkämpfe

bestritten. In der Landespolitik verkehren sich diese Parolen gerade

in ihr Gegenteil. Die bürgerliche CDU/FDP-Regierung ist trotz immer

neuer Rekorde bei den Steuereinnahmen nicht dazu in der Lage, in

nennenswertem Umfang Schulden abzubauen. Und im kommenden

Haushaltsjahr kann sie neue Schulden sogar nur vermeiden, indem sie

Haushaltsüberschüsse aus diesem Jahr, statt mit ihnen Schulden zu

tilgen, zur Finanzierung immer neuer Ausgaben braucht. Dagegen mahnen

ausgerechnet Sozialdemokraten – und nicht nur sie, die gute

Einnahmesituation jetzt zum Abbau des Schuldenberges zu nutzen.

Erstaunlich: Gab es da nicht einmal eine SPD-Ministerpräsidentin, der

ihre bürgerlichen Gegner gerne den Titel „Schuldenkönigin“

anhefteten? Nicht nur Hannelore Kraft wird sich darin erinnern, dass

der heutige Ministerpräsident Laschet und sein Finanzminister

Lienenkämper dabei in der ersten Reihe saßen. Es könnte sein, dass

die neuen Herren in Düsseldorf bald ihr blaues Wunder vor dem

Verfassungsgericht in Münster erleben. Denn die Einschätzung des

Rechnungshofes, das Finanzgebaren von CDU und FDP in Düsseldorf sei

verfassungswidrig, hat Gewicht.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell