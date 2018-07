Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Fahranfänger tauschen Daten gegen Ersparnis bei Versicherung Meine persönlichen Daten gehören mir Alexandra Schaller

Wer sich als Fahranfänger ein eigenes Auto

leisten will, muss für die Versicherung tief in die Tasche greifen.

Grund ist das erhöhte Unfallrisiko, das vor allem für junge Menschen

zwischen 18 und 24 Jahren gilt. Endlich gibt es hierfür eine Lösung:

Scheinbar problemlos können junge Menschen ab sofort bei vielen

Versicherungen sparen. Wenn sie sich im Gegenzug über ein sogenanntes

Telematik-System überwachen lassen. Wem der Schutz seiner

persönlichen Daten egal ist, für den scheint der Telematik-Tarif eine

gute Option. Auf Facebook posten gerade junge Menschen so ziemlich

alles, was ihnen einfällt: freizügige Bilder von sich und ihren

Freunden, das letzte Mittagessen, knuffige Haustiere oder

Urlaubsschnappschüsse – selbstverständlich mit Standortangabe, damit

auch wirklich jeder weiß, wo sie sich gerade aufhalten. Dazu werden

freizügig allerhand Informationen gestellt, die meist auch noch

öffentlich für alle Facebook-Nutzer sichtbar sind. Ob jetzt auch noch

von meiner Versicherung überprüft wird, wann ich wo und wielange

unterwegs war – das ist dann doch auch schon egal. Problematisch wird

es allerdings, wenn die Idee weitergesponnen wird. Heute noch nutzen

ausschließlich Versicherungen den Preisnachlass gegen einen Austausch

von privaten Daten. Doch wohin geht die Reise? Nehmen wir die

Krankenkassen. Dürfen diese bald auf die Daten meiner Fitnessuhr

zugreifen, um zu bestimmen, in welcher Höhe sie die Kosten für

Arztbesuche oder Medikamente übernehmen? Habe ich, wenn ich mich

wenig bewege, auch keinen Anspruch auf kostenlose Pillen gegen

Diabetes, Bluthochdruck und Co? Nach dem Motto: Wer keinen Sport

macht, ist eben selbst Schuld an seinen Wehwehchen – und muss dafür

in die Tasche greifen? Diese Entwicklung macht Angst – und dem

Gedankenkarussell sind keine Grenzen gesetzt. Persönliche Daten sind

unser kostbarstes Gut. Niemanden geht es etwas an, wo ich mich

aufhalte. Wem das noch etwas Wert ist, der darf nicht willkürlich

jeden auf seine Privatsphäre zugreifen lassen. Egal ob über Facebook

oder jede andere Technologie. Auch wenn sie auf den ersten Blick noch

so lukrativ scheint.

