Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Griechenland-Rettung gelungen Wir brauchen mehr Mut zu Europa Stefan Schelp

Acht Jahre dauert es, bis ein Gymnasiast das

Abitur in der Tasche hat. In acht Jahren kann man, rein theoretisch,

dreimal Fußball-Weltmeister werden. Mindestens acht Jahre braucht ein

guter Whiskey, um zu einem richtig guten Tropfen zu werden. Acht

Jahre hat es gedauert, Griechenland vor dem Bankrott zu retten. Acht

Jahre – eine lange Zeit. Sieben Minuten dauert es, bis ein gutes Pils

gezapft ist. Und länger hat es noch nie gedauert, die

Griechenland-Rettung in Grund und Boden zu reden, den Euro verloren

zu geben und die Europäische Gemeinschaft in Gänze zu verdammen. Und

doch: Viele Lokalrunden später ist Griechenland gerettet. Gelungen

ist, was viele Menschen lange Zeit nicht für möglich gehalten hätten.

Also: bitte alle einmal tief durchatmen und dieses Ereignis

wahrnehmen als das, was es ist: Eine historische Marke. Teuer war–s:

274 Milliarden Euro Kredit haben die Griechen bekommen. Immer wieder

musste ein Schuldenerlass helfen. Wir wollen aber auch nicht

vergessen, dass auch die Griechen selbst gelitten haben. Die

Einschnitte, die die EU und die Weltbank den Menschen auferlegt

haben, waren überaus schmerzhaft. Gelohnt hat es sich aber ganz

sicher. Nicht nur, weil Deutschland 2,9 Milliarden an den Krediten

verdient hat. Auch nicht nur, weil Griechenland nun finanziell wieder

auf eigenen, wenn auch noch etwas wackligen Beinen stehen kann.

Sondern weil die Europäische Union den Beweis geliefert hat, dass

sich gemeinsames Agieren, gepaart mit großem Durchhalte-Willen,

auszahlt. Auch das ist eine Facette des europäischen Gedankens. Und

es ist eine Erkenntnis, die uns Mut machen sollte bei Projekten, die

Europa in den nächsten Jahren vor der Brust hat. Ein gemeinsamer

europäischer Etat, wie ihn Emmanuel Macron und Angela Merkel jetzt

angestoßen haben, ist so ein Projekt. Wir in Europa brauchen einen

solchen Etat, schon um uns zu behaupten gegen die Wirrköpfe im Weißen

Haus und in anderen Regierungssitzen dieser verrückt gewordenen Welt.

Wenn der alte Kontinent nicht in der Bedeutungslosigkeit versinken

soll, muss das Bündnis enger werden. Es muss schneller und

entschiedener reagieren können, wenn die nächste Krise heraufzieht.

Das alles wird dauern. Vielleicht weitere acht Jahre. Vielleicht

länger. Aber wenn es schneller ginge, wäre es besser.

