Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Kommunalparlamente haben Nachwuchsprobleme Gute Räte brauchen Nachwuchs Matthias Bungeroth

Wer ab und zu Ratssitzungen in den Städten und

Gemeinden besucht, den wird diese Nachricht nicht völlig überraschen:

Die Mandatsträger dort sind ganz überwiegend älter als 40 Jahre.

Zudem ist zumeist kaum jedes fünfte Ratsmitglied weiblich. Diese

Ergebnisse einer Umfrage stimmen mehr als nachdenklich. Denn sie

zeigen: Die Räte in Städten und Gemeinden entfernen sich immer weiter

von der Gesamtstruktur ihrer jeweiligen Bevölkerung. Damit ist nichts

gegen die wertvolle Arbeit gesagt, die die aktuellen Mandatsträger

dort in ihrer Freizeit leisten. Doch wenn sich bestimmte

Bevölkerungsschichten in den Entscheidungsgremien ihrer Heimatorte

nicht mehr wiederfinden, ist dies ein Alarmzeichen. Denn die Städte

und Gemeinden sind die Keimzellen der parlamentarischen Demokratie.

Wenn die Bürger also den Bezug zu dieser Ebene der demokratischen

Willensbildung verlieren, kann sich das zu einer existenziellen Krise

unseres Gemeinwesens auswachsen. Die Parteien sollten deshalb die

Ergebnisse dieser Umfrage sehr ernst nehmen. Es liegt an ihnen, auf

junge Mitglieder zuzugehen und sie zu ermuntern, in den

Kommunalparlamenten früh Verantwortung zu übernehmen. Frischer Wind

täte mancher Ratssitzung gut.

