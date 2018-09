Allg. Zeitung Mainz: Sauber? / Reinhard Breidenbach zur Diesel-Debatte

Es gibt Landtagswahlen, am 14. Oktober in Bayern,

zwei Wochen später in Hessen. Was das mit Diesel zu tun hat? „Alles“,

lautet die zynische Antwort. „Enorm viel“, die pragmatische. Laut

Grundgesetz sind alle Menschen – und damit auch alle Branchen – vor

dem Gesetz gleich. Aber manche sind halt doch ein bisschen gleicher.

Banken, die Landwirtschaft und die Automobilindustrie gelten als

systemrelevant; ob sie es tatsächlich in dem behaupteten Ausmaße

sind, darüber ließen sich lange philosophieren. Es geht um den

Wirtschaftsstandort Deutschland, nicht zuletzt um Jobs. Aber es geht

der Politik natürlich auch darum, sich mit den Interessenvertretern

und auch mit den Kunden der systemrelevanten Branchen nicht

anzulegen. Jedenfalls nicht so, dass daraus herbe Verluste an

Wählerstimmen resultieren. Aktuell: Entscheidungsbefugte

Politikerinnen und Politiker in München und Wiesbaden, aber auch in

Berlin möchten keinesfalls Millionen Dieselfahrer zum Feind haben.

Und weil sich Hersteller, die beim Diesel betrogen und damit satt

verdienten, bislang taub und stur stellen, ist die wahrscheinlichste

Lösung, dass hauptsächlich der Steuerzahler einspringen muss. Wie

2009 bei der Abwrackprämie, wobei jene als Begründungsfundament

immerhin eine veritable Weltwirtschaftskrise vorzuweisen hatte. Eine

Win-Win-Win-Situation – mehr saubere Diesel, mehr saubere Luft,

reines Gewissen bei Autoherstellern, weil sie doch Kohle rausrücken –

ist wohl graue Theorie. Gewinnen ist, wie stets im Leben, eine sehr

selektive Angelegenheit.

