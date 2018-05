Neue Westfälische (Bielefeld): Lage der Gewerkschaften Schluss mit dem Schönreden! Von Günther M. Wiedemann

Sie haben sich verdammt viel vorgenommen. Sie

wollen den Zusammenhalt der Gesellschaft sichern. Gute Arbeit für

alle durchsetzen. Und den digitalen Kapitalismus, der derzeit sein

Haupt erhebt wie ein feuerspuckender Drache, den wollen sie auch noch

zähmen. Das ist die Botschaft der DGB-Gewerkschaften von ihrem heute

zu Ende gehenden Bundeskongress. Es ist ein sehr hoher Anspruch. Und

vor allem einer, der vermessen wirkt angesichts der seit Jahren

sinkenden Schlagkraft der Gewerkschaften. Nur noch jeder zweite

Arbeitnehmer profitiert von einem Flächentarifvertrag. Erstmals ist

die Mitgliederzahl unter die Sechs-Millionen-Marke gesunken. Es hilft

nichts, sich diese Zahlen schönzureden. Der Graben zwischen

Gestaltungswillen und Gestaltungskraft der Gewerkschaften wird immer

größer. Das ist ja auch der Grund, weshalb dieser DGB-Kongress so

laut wie kaum ein anderer zuvor Hilfe gerufen hat. Helfen soll die

Politik. Der Gesetzgeber soll für mehr Mitbestimmungsrechte der

Betriebsräte sorgen und Tariflohn für alle vorschreiben. Nichts

anderes verbirgt sich hinter der Forderung, es müsse leichter werden,

Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären. Das Eingeständnis

eigener Schwäche, immer weniger Arbeitgeber in einen Tarifvertrag

zwingen zu können, passt nicht zum hohen politischen Anspruch. Es

gibt gute Gründe für das Verlangen, Unternehmen die Flucht aus

Tarifverträgen zu erschweren. Das Konzept der sozialen

Marktwirtschaft funktioniert nur, wenn Sozialpartnerschaft auch

praktiziert wird. Dazu gehören Tarifverträge, das muss auch das

Arbeitgeberlager wieder ernst nehmen. Aber es ist schon auch die

Aufgabe der Gewerkschaften, Arbeitnehmer davon zu überzeugen, dass

Tarifverträge nützlich sind und man deshalb in eine Gewerkschaft

eintritt. Argumente haben sie – etwa, dass Beschäftigte, für die ein

Tarifvertrag gilt, im Schnitt 20 Prozent mehr verdienen als ihre

Kollegen ohne Tarif. Die Gewerkschaften müssen sich fragen, warum

sich trotzdem nicht mehr Beschäftigte organisieren. Hierzu hörte man

auf dem Kongress zu wenig. Ebenso wie zum Thema digitaler Wandel. Im

Zeitalter des digitalen Kapitalismus müssen sich die Gewerkschaften

nicht neu erfinden. Ihr „Geschäftsmodell“ der Solidarität und

Gerechtigkeit hat weiter Zukunft. Diese Begriffe müssen aber neu

übersetzt werden in die moderne Arbeitswelt. Digitalisierung ist

dabei nicht nur als Risiko zu sehen, wie dies Gewerkschaften gerne

tun, sondern auch als Chance.

