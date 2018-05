Neue Westfälische (Bielefeld): Mevlüde Genç 25 Jahre nach dem Brandanschlag Eine Frau mit großem Herzen Lothar Schmalen, Düsseldorf

Integration kann so viele Gesichter haben. Diese

kleine, willensstarke Frau trägt in der Öffentlichkeit ein Kopftuch,

wie es in der Kultur, aus der sie stammt, üblich ist, und sie spricht

nur wenig Deutsch. Und doch ist diese Frau so etwas wie ein Symbol

für das Zusammenleben von Türken und Deutschen – in Deutschland. Die

Rede ist von Mevlüde Genç, jener Türkin aus Solingen, der

rechtsextreme Fanatiker vor 25 Jahren das Schlimmste angetan haben,

was man einer Mutter antun kann. Sie ermordeten ihre Töchter und

Enkelkinder. Oder, wie sie es selbst ausdrückt: „Sie machten unser

Heim zu einem Grab.“ Und trotzdem sagt diese Frau, sie sei Türkin und

Deutsche zugleich. Und: Nicht „die Deutschen“, sondern vier

Einzelpersonen hätten ihre Familie zerstört. Ihre Kinder, die den

Brandanschlag überlebt haben, nennen Solingen immer noch ihr Zuhause.

Und natürlich spricht diese Generation Genç auch hervorragend

Deutsch. Die kleine Frau mit dem bunten Kopftuch, die gestern trotz

des anhaltenden Schmerzes in ihrer Seele bei der Gedenkstunde in der

Staatskanzlei so stark und im besten Sinne selbstbewusst auftrat,

ermahnt uns, vorsichtiger zu sein mit unseren Urteilen. Nicht ein

Kopftuch oder die deutsche Sprache sind alleine entscheidend für die

Frage, ob ein Mensch, ob eine Familie sich in eine Gesellschaft

integrieren und eine Bereicherung für diese Gesellschaft darstellen

kann. Die Wirkmächtigkeit dieser Frau aber geht über Fragen der

Integration weit hinaus. Tatsächlich führte sie am Jahrestag des

schrecklichen Verbrechens von Solingen die deutsche Kanzlerin und den

türkischen Außenminister zusammen. Eine Stunde lang wenigstens ruhten

die deutsch-türkischen Konflikte, die der türkische Staatspräsident

Erdogan mit seiner antidemokratischen Politik heraufbeschworen hat.

Sein Außenminister sprach unter dem Eindruck von Familie Genç sogar

von „deutschen Freunden“, die den Schmerz mit Familie Genç teilen.

Das deutsch-türkische Verhältnis ist eben mehr als der aktuelle

Konflikt mit Erdogan. Drei Millionen türkischstämmige Menschen leben

in Deutschland, eine Million davon in NRW. Viele von ihnen spüren

dasselbe wie Mutter Genç, nämlich dass sie ein Teil Deutschlands

sind, aber auch ein Teil der Türkei. Das deutsche Verhältnis zu dem

Land am Bosporus wird deshalb immer ein besonderes sein. Auch diese

Einsicht hat uns Mevlüde Genç mit ihrer großen Menschlichkeit noch

einmal deutlich gemacht.

