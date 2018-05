Neue Westfälische (Bielefeld): NRW sollte noch mehr in den Radwegebau investieren Dem E-Bike gehört die Zukunft Lothar Schmalen, Düsseldorf

Hendrik Wüst, der rührige Düsseldorfer

Verkehrsminister, hat jetzt verkündet, dass die Landesregierung mehr

Geld in Radwege investieren möchte. Von 12,4 Millionen Euro ist die

Rede. Dazu kommen noch 30 Millionen Euro aus anderen Programmen.

Macht zusammen satte 42,4 Millionen Euro. Das ist sicher ein

ordentlicher Batzen Geld. Im Vergleich zu den Milliarden allerdings,

die – durchaus zu Recht – in den Straßenbau gepumpt werden, sind es

immer noch kleine Fische. Dabei kommt dem Fahrrad bei der Lösung der

Verkehrsprobleme im Stauland NRW eine wachsende Bedeutung zu. Denn

seitdem es E-Bikes gibt, sind Fahrräder ein attraktives

Verkehrsmittel auch für Strecken, die länger als drei bis fünf

Kilometer sind. Je mehr Menschen in den Großstädten und auf

Fernstraßen bei kleineren oder mittleren Distanzen auf das Rad

umsteigen, desto eher können die nervigen Staus reduziert werden. Es

mag sein, dass es hier und dort zu wenig Straßen oder zu wenig

Fahrspuren gibt. Noch gravierender aber ist das Problem, dass

schlicht zu viele Autos unterwegs sind. Jeder neue Fahrradweg entlang

einer Landes- oder Bundesstraße und jeder neue Fahrradstreifen neben

den Straßen in einer Großstadt ist also ein wichtiger Beitrag zu

moderner Mobilität. Es wäre deshalb besser, wenn der

Verkehrsminister, der selbst gerne Fahrrad fährt, noch viel mehr Geld

für neue Radwege ausgeben würde.

