Rheinische Post: Kommentar: Armin Laschet in der Ditib-Falle

Vor wenigen Wochen hatte Bundesinnenminister

Horst Seehofer (CSU) noch erklärt, der Islam gehöre nicht zu

Deutschland. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte vor

wenigen Tagen, der Islam gehöre zu Nordrhein-Westfalen. Wenn selbst

zwei führende Unionspolitiker sich nicht auf ein gemeinsames

Verständnis von der Rolle der in Deutschland lebenden Muslime

verständigen können, zeigt das, wie gespalten die Gesellschaft in der

Frage ist. Umso schwieriger ist es, dann auch noch das Verhältnis zu

einem besonders problematischen muslimischen Dachverband zu

definieren. Ditib ist der verlängerte Arm einer türkischen Regierung,

deren autoritäres Verhalten inzwischen nicht mehr zum westlichen

Demokratieverständnis passt. Deshalb kann Laschet mit Ditib nicht

kooperieren. Aber Ditib ist immer noch die Organisation, die in NRW

mehr Muslime als jede andere vertritt. Deshalb kann Laschet sie auch

nicht ignorieren, wenn ihm an einem friedlichen Miteinander liegt.

Der Umgang mit Ditib ist eine extrem schwierige diplomatische

Herausforderung. Niemand weiß den richtigen Weg. Sicher ist nur, dass

der Zeitdruck, den die Opposition aufbauen will, auch nicht hilfreich

ist.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell