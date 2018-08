Neue Westfälische (Bielefeld): Politik diskutiert Hilfen für Landwirte wegen der Dürre Steuermittel sind nur ein Strohfeuer Matthias Bungeroth

Niemand hätte das im Frühjahr geahnt: der Sommer

2018 wächst sich zu einem Dürrejahr einmaligen Ausmaßes aus.

Insbesondere die Landwirtschaft ist hiervon hart betroffen. Doch

reflexartig ausschließlich nach kurzfristigen Subventionen des

Staates zu rufen, ist nicht zielführend. Was wir wirklich brauchen,

ist ein ganzheitliches Handeln von Politik, Landwirten und

Verbrauchern. Insofern schoss Joachim Rukwied, Präsident des

Deutschen Bauernverbandes, Ende Juli etwas übers Ziel hinaus, als er

die Ausrufung des Notstandes in den von der Dürre besonders

betroffenen Regionen wie etwa in Ostdeutschland forderte, damit der

Bund dort sofort eine Unterstützung für die Bauern auszahlen könne.

Bei solchen Subventionen bleibt immer die Frage: Wie bemisst man die

Zuweisung, welche Region wird nach welchen Kriterien begünstigt,

warum bekommt die eine mehr und die andere weniger? Ja, es gibt

Betriebe, die jetzt um ihre Existenz kämpfen, auch in

Ostwestfalen-Lippe. Doch eine Subvention in einem schlechten

Erntejahr allein bringt diese nicht dauerhaft in eine marktstabile

Position. Akute Hilfen nach der Erntebilanz sind nötig. Doch

dauerhaft sind marktgerechte Preise die beste Zukunftsversicherung

für unsere Höfe.

