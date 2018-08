Kölner Stadt-Anzeiger: Leiche in der Ardèche gefunden – Polizei: Möglicherweise Vermisster aus Leverkusener Zeltlager-Gruppe

Leverkusen. Die französische Polizei hat in der Nähe

des südfranzösischen Ortes Saint-Julien-de-Peyrolas eine Leiche in

der Ardèche gefunden. Das berichtete Major Stéphane Lhyvernay von der

zuständigen Gendarmerie dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Dienstag-Ausgabe). Die Behörden halten es für möglich, dass es sich

um den 66-jährigen vermissten Kölner handelt, der als Betreuer mit

dem St.-Anton-Zeltlagers aus Leverkusen unterwegs war, das überflutet

wurde. Noch am Abend sollten Spezialisten die Leiche bergen und mit

der Identifizierung beginnen. Der Mann wird seit Donnerstag vermisst,

als das Zeltlager der Leverkusener Jugendhilfe mit 119 Kindern nach

einem Sturm von Wassermassen weggespült wurde. Die Kinder sind

inzwischen wieder sicher zu Hause angekommen.

www.ksta.de/31104546

