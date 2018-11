Neue Westfälische (Bielefeld): Schließung des größten Möbelhauses in OWL Strauchelnde Dinosaurier Hans-Hermann Igges

Vor wenigen Jahren noch unter den Top-10 der

deutschen Möbelhändler hat es die Paderborner Finke-Gruppe jetzt

endgültig erwischt: Nach der Übernahme durch Konkurrent Höffner kommt

die Sanierung mit der Abrissbirne. Riesige 42.000 Quadratmeter

Verkaufsfläche, das größte Möbelhaus in OWL, verschwinden nächstes

Jahr im Nichts. Unglaublich, zumal für Paderborn, wo Finke noch immer

die Marke für Möbel ist. Mag sein, dass die finanziellen Probleme bei

Finke hausgemacht sind. Mag auch sein, dass andere rentabler

wirtschaften. Dennoch schrieb Finke, der vor genau 50 Jahren in die

Firma seines Vaters eintrat, über Jahrzehnte eine beachtliche

Erfolgsstory. Erst 2015 eröffnete der rührige Unternehmer in Hamm

sein letztes von sechs Einrichtungshäusern; dazu kamen sieben

Möbeldiscounter. Allein: Es fehlte ein Plan für die Zeit nach dem

Patriarchen. Der wäre bitter nötig gewesen. Denn längst gibt es

massiven Druck auch auf die Geschäfte der Möbler durch den

Online-Handel. Gut möglich also, dass Finke in Paderborn erst der

erste unter den Möbel-Dinosauriern ist, die irgendwann straucheln,

weil sie sich als nicht beweglich genug im durchdigitalisierten

Einzelhandel erweisen. Zwar ist die Branche seit Jahren durch

Konzentration geprägt, doch allein Größe ist kein Garant für Erfolg.

Das hat man schon in vielen anderen Branchen gesehen.

