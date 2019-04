Neue Westfälische (Bielefeld): Schon wieder schwere Polizeifehler bei Kindesmissbrauch Nicht zu entschuldigen Lothar Schmalen, Düsseldorf

Eine neuer Verdachtsfall von schwerem

Kindesmissbrauch erschüttert das Land. Diesmal könnte ein

Physiotherapeut für Kinder und Jugendliche sein Vertrauensverhältnis

zu jungen Menschen auf perfide Weise ausgenutzt haben. Und wieder hat

die Polizei nicht mit dem nötigen Nachdruck reagiert. In der Tat: In

einem konkreten Verdachtsfall nichts anderes zu tun als dreimal an

der Haustür des Beschuldigten zu klingeln und dann wieder abzuziehen,

weil der Mann nicht zuhause ist – das ist nicht zu entschuldigen.

Selbst wenn es zu diesem Zeitpunkt „nur“ um den Besitz von

Kinderpornografie und noch nicht um aktiven Kindesmissbrauch ging,

ist dies untragbar. Denn hinter jeder Kinderpornografie stehen

missbrauchte Kinder, die zu schützen es Aufgabe und Pflicht der

Polizei ist. Innenminister Reul, der eigentlich als Sheriff der

schwarz-gelben Koalition den energischen Kampf gegen Verbrecher auf

seine Fahnen geschrieben hat, sieht sich nun in einer völlig neuen

Rolle. Er muss erst einmal das arg ramponierte Image der Polizei

wieder aufpolieren. Fehler aufdecken, analysieren und dafür sorgen,

dass sie möglichst nicht wieder passieren – seine

Null-Toleranz-Strategie muss sich nun auch gegen diejenigen bei der

Polizei richten, die ihren Job nicht ordentlich machen.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell