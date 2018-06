Neue Westfälische (Bielefeld): Start der Weltmeisterschaft in Russland Politik verdirbt Spaß am Fußball Miriam Scharlibbe

Diese WM ist anders. Das ist schon an Tag 1 zu

spüren. Weltmeisterschaften sind immer politisch, mögen Kritiker noch

so sehr flehen, man solle dem Spiel und der Freude am Fußball einfach

seinen Lauf lassen. Aber selten hat die Weltpolitik den Gastgeber so

geschlossen in den Blick genommen. Menschenrechtler, Staatschefs und

die Opposition im eigenen Land warten mit Spannung, ob Wladimir Putin

mehr zustande bringt, als die teuerste WM aller Zeiten. Es gibt genug

Gründe, über den Spielfeldrand hinauszugucken. Die Krim-Annexion, der

russische Einfluss auf die US-Wahl, die Kriege im Donbass und Syrien

und der Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Skripal. Man

könnte auch über Oleh Senzow reden, den ukrainischen Regisseur, der

von Russen auf der Krim festgenommen, zu 20 Jahren Lagerhaft

verurteilt wurde und seit Wochen im Hungerstreik ist. Die WM kann

helfen, Menschen wie Senzow nicht zu vergessen. Aber die Diplomatie

hat in den vergangenen Monaten nicht gerade ihre Sternstunde gehabt.

Sanktionen, Diplomatenausweisungen, Drohgebärden – die Fronten

zwischen Ost und West sind verhärtet, die Beziehung zwischen Russland

und Deutschland von maximalem Misstrauen durchtränkt. Es ist schwer

vorstellbar, dass Fußball das zerrüttete Verhältnis wieder aufbauen

kann. Bisher ist unklar ob Bundeskanzlerin Angela Merkel überhaupt

neben Putin auf der Ehrentribüne Platz nehmen wird. Dem Mann, der

sich wichtiger nimmt als Recht und Gesetz. Was bleibt ist die

Hoffnung auf vier Wochen Begegnung mit der russischen Seele. Russen

sind grandiose Gastgeber. Das Land hat eine tolle Küche vorzuweisen,

abwechslungsreiche Landschaften und eine beeindruckende Geschichte.

Für Begegnungen dieser Art ist ein Mindestmaß an persönlicher

Bewegungsfreiheit der Gäste Voraussetzung. Eine Sonderregelung des

Innenministeriums verpflichtet aber alle Ausländer, sich innerhalb

von drei Tagen bei der Polizei oder der Migrationsbehörde zu melden.

Persönlich. Die vom Präsidenten so gelobten Visaerleichterungen

während der WM sind eher ein schlechter Witz. Eingeschränkter

Alkoholverkauf rund um die Stadien, präventive Hausbesuche der

Polizei bei Hooligans, herausgeputzte Innenstädte: Die Fans und die

Weltöffentlichkeit werden ein sauberes Russland zu sehen bekommen.

Mit der Realität hat das wenig zu tun. Doch während einer WM kann

bekanntlich alles passieren und das Unmögliche wahr werden. In vier

Wochen werden wir wissen, mit welchem Untertitel dieses Turnier in

die Geschichte eingehen wird. Favorisierter Vorschlag: Die WM, bei

der erstmals seit 56 Jahren ein Weltmeister seinen Titel verteidigte

und zwei Völker wieder zueinander fanden.

