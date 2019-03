Neue Westfälische (Bielefeld): Terroranschlag erschüttert Neuseeland und die Welt Ein Anschlag auf die Freiheit Matthias Bungeroth

Es sind erschütternde Nachrichten, die uns aus

Neuseeland erreichen. Ein junger Mann ist verdächtig, Drahtzieher

eines Terroranschlags auf zwei Moscheen in dem Land am anderen Ende

der Welt zu sein, bei dem 49 Menschen sterben. Was die

Ministerpräsidentin des Landes als Terroranschlag einordnet, ist auch

für Deutschland von höchst bedrohlicher Relevanz. Denn nach allem,

was wir bis zur Stunde wissen, steckt hinter diesem und anderen,

ähnlich gelagerten Verbrechen auch das grundsätzliche Bestreben

rechter Verschwörungstheoretiker, die Grundfesten unserer

Zivilgesellschaft ins Wanken bringen zu wollen. Denn diesen Kreisen

sind tolerante Lebensmodelle offenbar ein Gräuel. So werden

politisch, religiös und kulturell auf Vielfalt ausgerichtete

Gemeinwesen im wahrsten Sinne des Wortes bis aufs Blut bekämpft. Eine

bittere Erkenntnis für alle Freiheitsliebenden. Hinzu kommt in Zeiten

der Digitalisierung, dass sich radikale Gesinnungen dieser

schlimmsten Form in kürzester Zeit über den ganzen Globus ausbreiten,

wenn sie auf dafür empfängliche Mitstreiter treffen. Die Erkenntnis

für all diejenigen, die sich institutionell im Kampf gegen den

Terrorismus einsetzen, kann daher nur lauten: Die Ermittlungsmethoden

müssen sehr viel früher ansetzen und tiefer gehen, wenn sie

langfristig Erfolg haben sollen. Denn das Internet ist der

Multiplikator der krudesten Ideologien, die in Gewalttaten münden,

wie wir sie jüngst in Neuseeland erleben mussten. Dort also ist auch

der ermittlungstechnische Schlüssel zur Prävention möglichst vieler

Taten. Mit Polizeipräsenz im öffentlichen Raum allein wird dieses

Phänomen nicht wirkungsvoll zu bekämpfen sein.

