Neue Westfälische (Bielefeld): Von der Leyen kippt ihre Sommerpause: „Brexit, Sicherheit, Klima, Wirtschaftswachstum – Ich will, dass Europa liefert“

Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula

von der Leyen will bis zum Ende der Sommerpause ihre zukünftige

EU-Kommission zusammenstellen. Das kündigte sie in einem ersten

Interview mit einer Regionalzeitung nach ihrer Wahl der in Bielefeld

erscheinenden Neuen Westfälischen (Samstagausgabe) an. „Die

Sommerferien fallen aus, ich muss aus allen 28 Ländern der EU meine

Kommission zusammenstellen. Ich war in Frankreich und Polen, nächste

Woche geht es nach Kroatien, Spanien und Italien. Wir müssen das

Arbeitsprogramm für die nächsten fünf Jahre zusammenstellen“, sagte

sie am Rande eines Reitturnieres im ostwestfälischen Herford. „Ein

gutes Pferd hat keine Farbe und keine Rasse. Das passt auch auf

Europa gut. Europa besteht aus 28 verschiedenen Ländern, aus ganz

unterschiedlichen Menschen. Das macht seinen Reiz aus“, so von der

Leyen. Es müsse in Europa im Moment viel Wichtiges angepackt werden:

„Die Themen Brexit, Sicherheit, Klima, Wirtschaftswachstum stehen

jetzt auf der Agenda. Ich will, dass Europa liefert.“

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell