Neue Westfälische (Bielefeld): Zehn Jahre nach der Lehman-Pleite Rücksichtslos raffgierig Stefan Schelp

Im November 2007 war es, knapp ein Jahr bevor

die Lehman-Bank krachend unterging, da war Matthias Graf von Krockow,

persönlich haftender Gesellschafter der Privatbank Sal. Oppenheim, zu

Gast beim ehrenwerten Industrie- und Handelsclub in Bielefeld. Selten

ist ein Redner derart arrogant aufgetreten, kaum ein Gast erklärte

derart gönnerhaft, wie die Dinge laufen in der Finanzwelt. Niemand

sagte derart deutlich, dass alle anderen keine Ahnung haben.

Deutschland fehle eine Bank von Weltgeltung, referierte Krockow.

Schwächlich seien die deutschen Banken. Irgendwie nicht ambitioniert

genug. Nie hat ein Redner derart falsch gelegen. Nicht nur, dass

„seine“ Bank unterging im Strudel der Finanzkrise. Drei Jahre nach

der Bielefeld-Stippvisite nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen

wegen des Verdachts der Untreue auf. 2015 wurde Matthias Graf von

Krockow nach seinem Geständnis zu zwei Jahren Haft auf Bewährung

verurteilt. Der Banker mit dem Adelstitel ist eines der Gesichter der

Finanzkrise. Er steht für Raffgier, für Rücksichtslosigkeit, für den

Verlust der Werte-Orientierung. Menschen wie Krockow oder der

Ex-Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann tragen eine Mitschuld daran,

dass die Finanzkrise derart verheerende Auswirkungen bekommen konnte.

Und nagen selbst heute nicht am Hungertuch. Damals, vor zehn Jahren,

stand die Welt am Abgrund. Ungezählte Menschen verloren ihr

Erspartes, weil sie in faulige Zertifikate investiert hatten. Spanien

und Portugal stürzten ins Bodenlose, Griechenland steht gerade erst

wieder auf – ziemlich wackligen – eigenen Füßen. Allenthalben sind

Populisten nach oben gespült worden, die ihren Ursprung und ihre

Nahrung darin fanden, dass Banken gerettet wurden, aber die

Steuerzahler dafür blechen mussten. Denen die Nullzins-Politik der

EZB den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Was haben wir daraus

gelernt? Gut, die Deutsche Bank wird nun von einem Ostwestfalen

gelenkt, dem man die Bodenständigkeit schon wegen seiner Herkunft

abnimmt. Und die wildesten Finanzmodelle sind per Gesetz verboten.

Aber sonst? Scheffeln die Banken in den Vereinigten Staaten längst

wieder Milliarden. Hat der US-Präsident die Obama-Gesetzgebung

pulverisiert, mit denen die US-Banken wenigstens annähernd im Zaum

gehalten werden sollten. Ist von der viel zitierten neuen Demut der

Finanzwelt rein gar nichts mehr übrig. Ob noch einmal eine

Finanzkrise in derartiger Wucht über uns hereinbrechen kann, wird

zehn Jahre nach der Lehman-Pleite gerne gefragt. Ja, sie kann.

Genauso überraschend. Vielleicht noch heftiger. Jederzeit.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell