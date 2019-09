„Neuen Schwung für die Integration nehmen“ – Malteser veröffentlichen 2. Migrationsbericht (FOTO)

Die Malteser haben den zweiten Migrationsbericht für Deutschland

in Berlin vorgestellt. Der Bericht analysiert und bewertet den Stand

von Zu- und Abwanderung, Flucht und Integration in Deutschland. Der

wissenschaftliche Teil des von der Malteser Stiftung herausgegeben

Berichts stammt federführend von Professor Lars P. Feld, Direktor des

Walter Eucken Instituts in Freiburg und Mitglied des

Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen

Entwicklung.

Prof. Lars Feld sagte: „Seit April 2017 ist die Anzahl

ausländischer Personen in sozialversicherungspflichtiger

Beschäftigung um rund 723.000 auf inzwischen 4,1 Millionen Personen

gestiegen. Sie tragen maßgeblich zum Beschäftigungsaufbau bei.“ Und

weiter: „Die langfristigen Auswirkungen der Aufnahme der Geflüchteten

auf den Staatshaushalt sind aus finanzwissenschaftlicher Sicht

langfristig tragbar.“

Der Beauftragte der Malteser für den Migrationsbericht, Karl Prinz

zu Löwenstein, erläuterte den Anspruch, „mit dem Migrationsbericht

den Fakten Raum zu geben und sich nicht von Stimmungen leiten zu

lassen“. Er warnte zugleich davor, „aufgrund der kleiner werdenden

Zahl von Immigrierenden einfach zum Alltag überzugehen.“

Löwenstein kritisierte, dass sich seit den Jahren 2015/16 der

Fokus in der politischen Diskussion zu einseitig auf das Grenzregime

richte. „Wir müssen neuen Schwung für die Integration nehmen!

Priorität muss jetzt die Integration der bereits Angekommenen

bekommen. Der Bericht macht deutlich, dass Einwanderung nicht nur

Risiken, sondern auch Chancen bringt.“

„Für eine langfristige und nachhaltige Integration ist die

–Integration mittels Identifikation– entscheidend. Zugewanderte

müssen sich zugehörig fühlen können und auf eine offene ansässige

Bevölkerung treffen. Es braucht Begegnung und Leben mit Deutschen.“

Das in mehr als 90 Städten und Gemeinden installierte System der

ehrenamtlichen Malteser „Integrationslotsen“ sei eins von mehreren

guten Vorbildern. „Diejenigen, die solche Aktivitäten mit Aggression

und Gewalt untergraben, schaden Deutschland“, sagte Löwenstein.

Der vollständige Bericht steht zum Download bereit unter

www.malteser.de/migrationsbericht

Das Titelfoto steht zum Download bereit unter

https://bit.ly/2m6Fv9F.

———————- Die Malteser in Deutschland Die Malteser in

Deutschland sind eine katholische Hilfsorganisation und Träger von

Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens unter dem Schirm der

Deutschen Assoziation des Souveränen Malteserordens. In Deutschland

engagieren sich mehr als 50.000 Malteser ehrenamtlich für Menschen in

Not – unabhängig von deren Religion, Herkunft oder politischer

Überzeugung. Mit über 35.000 hauptamtlichen Mitarbeitern sind die

Malteser zugleich einer der großen Arbeitgeber im Gesundheits- und

Sozialwesen. Die Flüchtlingshilfe ist seit mehreren Jahrzehnten eine

wesentliche Aufgabe der Malteser. Weltweit verantwortet der im 11.

Jahrhundert gegründete Malteserorden in über 120 Ländern Projekte und

Aktivitäten zur Unterstützung von Notleidenden und Hilfsbedürftigen.

Neben verschiedenen humanitären Aktivitäten ist der Orden derzeit

international in der Flüchtlingshilfe aktiv, insbesondere in Syrien,

im Libanon, in der Türkei und im Nordirak.

Walter Eucken Institut

Das Walter Eucken Institut ist Kompetenzzentrum für

ordnungspolitische und ordnungsökonomische Grundlagenforschung und

steht in der Tradition der Freiburger Schule. Zweck der Einrichtung

ist es, diese Untersuchungen auf die praktische Umsetzung der

Wettbewerbsordnung auszurichten und ordnungspolitisches Denken in die

öffentliche Diskussion einzubringen. Durch die systematische

Verbindung der Freiburger Schule mit der evolutorischen

Ordnungsökonomik Friedrich A. von Hayeks und der modernen

Konstitutionenökonomik James M. Buchanans weist das Walter Eucken

Institut Lösungswege für aktuelle tagespolitische Fragen sowie zur

nachhaltigen Gestaltung der Sozialen Marktwirtschaft auf. Das Walter

Eucken Institut ist in der ökonomischen Politikberatung ebenso

etabliert wie in der Grundlagenforschung. In drei Forschungsbereichen

arbeiten die Mitarbeiter des Instituts zu Themen der Mikroökonomik,

insbesondere der Arbeitsmarkt- und Verhaltensökonomik, der

Makroökonomik und Finanzwissenschaft sowie der Geschichte des

ökonomischen Denkens.

