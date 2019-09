Leonardo Bursztyn beim Vienna Behavioral Economics Network: „Gruppenzwang hat einen großen Einfluss auf schulischen Erfolg“

Am 10. September 2019 sprach der Verhaltensökonom Leonardo Bursztynbeim „Vienna Behavioral Economics Network“ (VBEN) über Einfluss von Gruppenzwangauf das individuelle Verhalten – und welche Auswirkungen das auf schulischeLeistungen haben kann.

Der Mensch ist ein Herdentier – und verhält sich in der Regel auch

dementsprechend. So ist es uns meist sehr wichtig, was andere von uns halten und

passen uns dementsprechend an diese Erwartungen an. Diese Zusammenhänge

erforscht der Verhaltensökonom Leonardo Bursztyn, Assistenzprofessor für

Wirtschaftswissenschaften an der University of Chicago. Mit Feldexperimenten

schafft er ein besseres Verständnis dafür, wie Individuen ihre Entscheidungen

treffen, und insbesondere, wie sie dabei durch ihr soziales Umfeld geprägt sind.

In seiner Keynote beim „Vienna Behavioral Economics Network“ (VBEN) am 10.

September 2019 im Haus der Industrie, Wien, zeigte er, dass der Gruppendruck

auch eine große Rolle bei Bildungsentscheidungen spielt

„Cool to be smart“ vs. „Smart to be cool“

„Sind die Schülerinnen und Schüler bereit, ihren persönlichen Einsatz im

Unterricht aufgrund sozialer Normen bewusst anders zu gestalten?“, fragte

Bursztyn ins Publikum. Und gab die Antwort darauf mit einem ausführlichen

Streifzug durch die Ergebnisse seiner Forschung. Es sei in Klassen oder Schulen

meist eine von zwei Kulturen prägend, nach denen Schüler ihr Verhalten

ausrichten: „Cool to be smart“ oder „Smart to be cool“.

Bei ersterer gehört es dazu sich am Unterricht zu beteiligen, um den anderen zu

zeigen, dass man smart und erfolgreich ist. Im anderen Fall ist ein

gegenteiliger Effekt zu beobachten: Es ist ist Teil der Kultur, sich nicht zu

beteiligen.

Gruppenzwang als bildungspolitische Herausforderung

Und egal, welche Kultur Bursztyn in seinen Experimenten und Feldstudien

beobachtetet: Jede hat positive oder negative Auswirkungen für den Einzelnen:

„Angenommen, Sie sind in einer Kultur, in der es cool ist, intelligent zu sein,

aber sie sind nicht besonders klug. Würden Sie die Hand heben und eine Frage

beantworten? Eher nicht, weil Sie Angst haben einen Fehler zu machen“, so der

Wissenschaftler.

Sein Fazit ist daher klar: „Es ist wichtig, den Gruppenzwang in der Bildung als

Problem anzuerkennen – und es ist ebenso wichtig, die zugrunde liegenden Motive

zu finden. Denn nur dann kann man Maßnahmen ergreifen, die die negativen Effekte

des Gruppenzwangs ausgleichen.“

Save the date: 30. Jänner 2020

Das nächste Treffen des „Vienna Behavioral Economics Network“ findet am 30.

Jänner 2020 statt. Keynote Speaker ist Arno Riedl, ordentlicher Professor für

Public Economics an der Maastricht University. Seine Forschung reicht von der

Entscheidungsfindung unter Risiko und Unsicherheit (etwa bei Versicherungen und

Pensionskassen) bis hin zur Grundlagenforschung von neuronalen Wurzeln

individueller und sozialer Entscheidungen. Beim VBEN am 30. Jänner 2020 spricht

Riedl zum Thema „Warum Menschen kooperieren. Behavioral Design für Politik und

Institutionen“.

Infos und Anmeldung unter: https://vben.at/

Über das Vienna Behavioral Economics Network (VBEN)

Um die Erkenntnisse der verhaltensökonomischen Forschung mit Interessierten zu

teilen, wurde das Vienna Behavioral Economics Network (VBEN) gegründet. Es ist

eine Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Regelmäßig

werden dort Expertinnen und Experten ihre Erfahrungen bei der praktischen

Anwendung und evidenzbasierten Erforschung von verhaltensökonomischen Fragen

präsentieren. Eingeladen sind Manager, Politiker, Wissenschaftler, Studierende

und natürlich alle anderen Interessierten, die teilnehmen möchten.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

(https://www.apa-fotoservice.at/galerie/19607)

Kontakt:

Eberhard Lauth |netzkundig.com

Tel: +43.720.513275

Email:eberhard.lauth@netzkundig.com

Original-Content von: Österreichische Marketing-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell