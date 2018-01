Neuer Job? Darüber spricht man nicht! / Indeed-Studie zeigt: Jobsuche ist größtes Tabu-Thema in sozialen Netzwerken – 53 Prozent erzählen nicht mal ihrem Partner davon

In einer Zeit in der Status Updates, Likes und

Shares das zunehmend digitale Leben vieler Menschen bestimmen, ist

die Jobsuche nach wie vor das bestimmende Tabuthema in sozialen

Netzwerken. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Job-Seite

Indeed, für die mehr als 10.000 Bewerber in neun verschiedenen

Ländern befragt wurden. So rangiert die Jobsuche auf dem letzten

Platz der Themen, die deutsche Social Media Nutzer in Netzwerken wie

Instagram, Facebook oder Snapchat posten – noch hinter Beiträgen über

Finanzen oder religiösen Themen. Im internationalen Vergleich

bestätigt sich dieser Trend, auch wenn hier Familie und

gesundheitlichen Themen noch stärker tabuisiert werden.

Fast die Hälfte verheimlicht die Jobsuche sogar dem eigenen

Partner Interessant auch: Gerade einmal 53 Prozent der deutschen

Jobsucher erzählen ihrem Partner davon, wenn sie einen neuen Job

suchen. Noch geringer ist der Anteil derer, die ihre Freunde

einweihen – das nämlich „wagen“ gerade einmal 31 Prozent der

Befragten. Dieses Tabu hält übrigens während des gesamten

Bewerbungsprozesses an. Denn auch von einem konkreten Jobangebot

erzählen nur 53 Prozent ihrem Partner, 29 Prozent ihren Freunden und

32 Prozent ihren Eltern. Dazu passt: 31 Prozent der Jobsucher in

Deutschland würden es auch dann nicht in einem sozialen Netzwerk

posten, wenn sie bereits eine Zusage für einen neuen Job in der

Tasche haben.

„Das Internet hat zwar den Weg, wie wir nach neuen Jobs suchen

komplett verändert. Aber unsere innere Einstellung dazu ist nach wie

vor gleich. Während wir bereitwillig zahlreiche Details und Vorlieben

rund um unser persönliches Leben teilen, liken oder posten, ist die

Jobsuche nach wie vor ein Thema, das uns sogar für unser persönliches

Umfeld zu intim erscheint“, kommentiert Paul D´Arcy, Senior Vice

President Marketing bei Indeed die Ergebnisse der Studie.

Persönliches und berufliches voneinander trennen

Für 91 Prozent der Befragten ist es wichtig, persönliche und

berufliche Themen voneinander zu trennen – 43 Prozent halten das

sogar für extrem wichtig. Fast zwei Drittel (63 Prozent) nutzen indes

überhaupt keine sozialen Netzwerke für ihr berufliches Leben. Die

größte Sorge der Studienteilnehmer ist die Furcht, dass Kollegen oder

Arbeitgeber so von ihrem Interesse an einer neuen Herausforderung

erfahren könnten. Dies gaben 38 Prozent der deutschen Befragten an.

Im internationalen Vergleich sind es 40 Prozent, die diese Sorge

teilen. Weitere 31 Prozent befürchten, einen Job nicht zu bekommen,

wenn sie ihre Jobsuche im Vorfeld öffentlich thematisieren.

Über die Studie

Die internationale Arbeitsmarktstudie wurde in neun Ländern mit

insgesamt 9.149 Arbeitnehmern durchgeführt. Sie wurde im

Indeed-Auftrag vom Marktforschungsunternehmen Censuswide in den USA,

Großbritannien, Australien, Frankreich, Deutschland, den

Niederlanden, Irland und Belgien durchgeführt. Der Erhebungszeitraum

lag im Juli 2017.

