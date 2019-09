Neuer Job ermöglicht Wechsel der Krankenkasse ohne lange Kündigungsfrist

Drei von fünf Deutschen wissen nicht, dass sie bei einem

Arbeitgeberwechsel in der Regel direkt ihre Krankenkasse wechseln

können. Das geht aus einer repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag

von CHECK24 hervor. 1)

Seit einem Urteil des Bundessozialgerichts im September 2018 ist

ein Wechsel der GKV für pflichtversicherte Arbeitnehmer bei einem

Jobwechsel auch ohne Kündigung möglich. 2) Dazu muss dem neuen

Arbeitgeber innerhalb von zwei Wochen nach Beginn des

Beschäftigungsverhältnisses nur eine Mitgliedsbescheinigung der neuen

Krankenkasse vorgelegt werden.

Voraussetzung ist zudem, dass der Arbeitnehmer die Bindungsfrist

bei seiner aktuellen Krankenkasse gewahrt hat und nicht mehr als

60.750 Euro brutto im Jahr verdient.

„Gesetzlich Versicherte können grundsätzlich nach 18 Monaten

Mitgliedschaft ihre Krankenkasse wechseln“, sagt Ansgar Lamersdorf,

Geschäftsführer GKV bei CHECK24. „Es gilt eine Kündigungsfrist von

zwei Monaten zum Monatsende.“

Jobwechsel: Bindungsfrist an die Krankenkasse – egal ob neu oder

alt – beginnt von neuem

Ist ein Arbeitnehmer seit mindestens 18 Monaten Mitglied seiner

aktuellen Krankenkasse und wechselt seinen Arbeitgeber, hat er in der

Regel ein „sofortiges Krankenkassenwahlrecht“.

Wichtig: Mit diesem Wahlrecht beginnt die 18-monatige

Bindungsfrist von neuem – egal, ob der Arbeitnehmer sich für eine

neue Kasse entscheidet (aktive Wahl) oder Mitglied seiner bisherigen

Kasse bleibt (passive Wahl). 3) Ein Wechsel innerhalb der Frist ist

dann nur durch ein Sonderkündigungsrecht möglich, z. B. wenn die

Kasse den Zusatzbeitrag erhöht.

„Wer einen neuen Job nicht für den Wechsel der gesetzlichen

Krankenversicherung nutzt, bindet sich für weitere 18 Monate an seine

bisherige Krankenkasse“, sagt Dr. Ansgar Lamersdorf. „Das ist vielen

gesetzlich Versicherten nicht bewusst.“

Verbraucher, die Fragen zu ihrer Krankenversicherung haben,

erhalten bei den spezialisierten CHECK24-Versicherungsexperten eine

persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. In Ihrem persönlichen

Versicherungscenter verwalten Kunden ihre Versicherungsverträge –

unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie

profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und

können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und

gleichzeitig sparen.

