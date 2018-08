Neuer Premiumanbieter für Personalvermittlung und Zeitarbeit

*** Die MEIN JOB Personalmanagement GmbH bietet Personalvermittlung

und Zeitarbeit überwiegend am Heimatmarkt München an – bundesweit für

ausgewählte Kunden

*** Der Fokus liegt auf kaufmännischen Berufen und der

Immobilienbranche – weitere Branchen folgen

*** 80 Prozent der angenommenen Aufträge werden in den ersten drei

Wochen besetzt

*** Hohe Mitarbeiterzufriedenheit laut Bewertungsportalen

Die MEIN JOB Personalmanagement GmbH bietet ab sofort fokussierte

Personaldienstleistungen im Bereich der Personalvermittlung und

Zeitarbeit im Großraum München an.

Zeitarbeit ist ein regionales Geschäft, wohingegen

Personalvermittlung deutschlandweit nachgefragt wird. Viele

Personaldienstleister nehmen Aufträge branchenübergreifend an. Dabei

spielte es häufig keine Rolle, ob gewerbliches, kaufmännisches oder

spezialisiertes Personal gesucht wird. Ist das sinnvoll? „Nein, ohne

Wenn und Aber!“, erläutert Christian Reichart, Geschäftsführer von

MEIN JOB. „Schließlich ist es für die Qualität der Stellenbesetzung

sehr entscheidend, ob man die Branche, das Aufgabenspektrum, die

Anforderungen und die Marktteilnehmer bestens kennt. Hier stoßen

übrigens die Recruiter aus den Personalabteilungen der Unternehmen

häufig an ihre Grenzen. Kein Wunder! Wie soll es auch einem

Personalreferenten gelingen sich in 20 oder gar 50 Berufsbildern, die

sich in vielen Unternehmen finden, gut auszukennen. Und genau hier

setzen wir als spezialisierter Premiumdienstleister an.“

MEIN JOB konzentriert sich auf Berufsbilder, in denen die

Personalberater eine Expertise vorzuweisen haben. Ziel sei es, das

Vertrauen aller Beteiligten, also das der Kunden gleichermaßen wie

das der Bewerber, zu erhalten. „Eine wertschätzende und verbindliche

Kommunikation, die funktioniert und auch mal Kritik zulässt, ist eine

der Grundlagen einer partnerschaftlichen Geschäftsbeziehung. An deren

Optimierung arbeiten wir Tag für Tag. Da lässt der Mehrwert nicht

lange auf sich warten“, so Reichart.

Das Unternehmen fokussiert sich bisher voll und ganz auf die

Vermittlung kaufmännischer Berufe, jedoch nicht nur im

Low-Budget-Bereich, sondern auch bei Spitzenpositionen. So

profitieren beispielsweise auch Unternehmen, die Leitungspositionen

zu besetzen haben, von dem großen Talentpool und dem Netzwerk der

Headhunter. Dass dieses System funktioniert, beweisen die Zahlen: 80

Prozent der angenommenen Aufträge werden bereits in den ersten drei

Wochen besetzt.

Probezeit für Arbeitnehmer und Unternehmen

Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung schätzen Unternehmen den

Vorteil, neue Mitarbeiter ohne langfristige Verpflichtung kennen und

schätzen lernen zu können. So erhalten Unternehmen quasi eine

doppelte Probezeit. „Wenn–s passt, so erhalten die Zeitarbeitnehmer

ein Vertragsangebot zur Übernahme. Es passt allerdings, und das darf

nicht vergessen werden, auch nur, wenn beide Seiten glücklich sind:

Der Mitarbeiter und das Unternehmen“, betont Reichart.

Für den Arbeitgeber sei zusätzlich der geringe

Rekrutierungsaufwand ein weiterer Pluspunkt. Für den Arbeitnehmer

hingegen entstehen keine unschönen Brüche im Lebenslauf, da, falls

nötig, von einer Stelle zügig auf eine andere gewechselt werden kann.

Das Risiko für beide Seiten, sich falsch entschieden zu haben, sinkt

somit auf ein Minimum.

Ein weiteres Differenzierungsmerkmal zu anderen

Personaldienstleistern stellt die Betreuung der Unternehmen, wie auch

der Bewerber dar. Kann ein Auftrag aktuell nicht bedient bzw. kein

passendes Stellenangebot angeboten werden, wird dies auch klar

kommuniziert.

Personalvermittlung so aktuell wie nie

MEIN JOB ist somit mehr als eine reine Agentur für

Arbeitnehmerüberlassung. „Bei uns steht die Verbindung zwischen

Unternehmen und Bewerber im Mittelpunkt“, führt der Geschäftsführer

weiter aus. Zwei-Minuten-Telefonate oder eine sprichwörtliche

Abarbeitung wie am Fließband finden nicht statt; bei vielen Stellen

spielt die Persönlichkeit für das passende Match eine bedeutende

Rolle. Das erfordere Aufmerksamkeit, Erfahrung und Zeit.

Die Arbeitswelt befindet sich massiv im Wandel. Qualifizierte

Bewerber, die dem Anforderungsprofil entsprechen und zur

Unternehmenskultur passen, verknappen sich weiter. Daher werden

Themen wie Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung immer

wichtiger. So gut wie jedes mittelständische Unternehmen setzt

bereits auf Personalvermittlungsagenturen.

Für die Unternehmen besonders interessant: sie bekommen nicht zehn

oder mehr Kandidaten vorgeschlagen, sondern zwei bis drei gezielt

ausgewählte qualifizierte Kandidaten für die jeweilige Stelle. „Die

MEIN JOB Personalmanagement GmbH punktet bei seinen Kunden durch ein

attraktives Preis-/ Leistungsverhältnis, eine offene, zügige und

partnerschaftliche Kommunikation, sowie ansprechende

Rahmenbedingungen für die überlassenen Mitarbeiter, die somit

leistungsbereit und zufrieden sich auf ihre Aufgaben bei unseren

Kunden konzentrieren“, betont Christian Reichart.

Mehr Informationen unter www.mein-job-personal.de

Pressekontakt:

Christian Reichart, Tel: 089/998 29 85-0,

c.reichart@mein-job-personal.de.

