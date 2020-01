LinkedIn: Diese Kompetenzen sind 2020 gefragt

Zum Jahresbeginn verspüren viele Menschen den Drang, sich

professionell weiterzuentwickeln und sich neue berufliche Ziele zu stecken. Um

ihnen zu helfen, dabei die richtigen Entscheidungen zu treffen, hat LinkedIn

Learning die Daten von über 660 Millionen Mitgliedern und über 20 Millionen Jobs

analysiert. Herausgekommen ist die Liste der 15 Hard- und Soft-Skills, die von

Unternehmen im neuen Jahr besonders nachgefragt sein werden – in Deutschland wie

auch in der ganzen Welt.

Zeigen die Top-5-Soft-Skills, wie wir künftig zusammenarbeiten werden, so wird

anhand der aktuell meistgefragten Hard-Skills ersichtlich, was und woran 2020

verstärkt gearbeitet wird. Diese berufstypischen Qualifikationen wandeln sich

genauso dynamisch wie es die ganze Arbeitswelt tut. Mehr denn je sind zum

Beispiel Fähigkeiten gefragt, bei denen es darum geht, Daten intelligent zu

verwalten und Wissen daraus zu generieren. Das zeigt sich etwa am Neuzugang

Blockchain, der sich in Deutschland wie auch global gleich an die Spitze der

Liste gesetzt hat, aber auch an der hohen Einstufung von analytischem Denken,

Data Science und Cloud Computing.

Top Hard-Skills 2020 in Deutschland:

1. Blockchain

2. Analytisches Denken

3. Business Analysis

4. Affiliate Marketing

5. Künstliche Intelligenz

6. Vertrieb

7. Fremdsprachen

8. Industriedesign

9. Data Science

10. Unternehmenskommunikation

Top Hard-Skills 2020 global:

1. Blockchain

2. CloudComputing

3. Analytisches Denken

4. Künstliche Intelligenz

5. UX Design

6. Business Analysis

7. Affiliate Marketing

8. Vertrieb

9. Scientific Computing

10. Videoproduktion

Angesichts dieser dynamischen Veränderungen gewinnen auch die Soft-Skills

weiterhin an Bedeutung: zwischenmenschliche und kreative Fähigkeiten, die man

braucht, um mit den rasanten Entwicklungen umzugehen und die immer neuen

Herausforderungen zu meistern – etwa durch gute Anpassungsfähigkeit und

Teamfähigkeit. Wobei sich bei den Soft-Skills lokale Besonderheiten zeigen, die

auf kulturelle Unterschiede im Berufsleben hindeuten: Während auf dem globalen

Arbeitsmarkt Überzeugungskraft sehr hoch eingestuft wird, legen die Deutschen

offenbar noch mehr Wert auf gutes Zeitmanagement. Von solchen lokalen

Abweichungen abgesehen sind Soft-Skills heute in der ganzen Arbeitswelt

entscheidend, um in seinem aktuellen Job stark zu performen und neue Chancen zu

ergreifen.

Top Soft-Skills 2020 in Deutschland:

1. Teamfähigkeit

2. Zeitmanagement

3. Anpassungsfähigkeit

4. Kreativität

5. Emotionale Intelligenz

Top Soft-Skills 2020 global:

1. Kreativität

2. Überzeugungskraft

3. Teamfähigkeit

4. Anpassungsfähigkeit

5. Emotionale Intelligenz

“Der Jahresbeginn ist ein guter Zeitpunkt, um sich neue berufliche Ziele zu

setzen und sich in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung des lebenslangen

Lernens zu besinnen und Eigeninitiative zu ergreifen”, sagt Dr. Jonas Vrany von

LinkedIn Learning DACH. “Die Dynamik in unserer Arbeitswelt führt dazu, dass die

Halbwertzeit erlernter Fähigkeiten immer kürzer wird. Klar im Vorteil ist, wer

darin die Chance erkennt, sich ständig weiterzuentwickeln. Die Liste der

Top-Skills 2020 gibt wertvolle Hinweise, wie sich die Nachfrage hier ändert:

Besonders die steigende Bedeutung der Soft-Skills wird häufig noch unterschätzt

– dabei sehen wir seit Jahren, dass diese gerade aufgrund der Digitalisierung

vieler Arbeitsprozesse von stetig wachsender Bedeutung für die neuen Formen der

Arbeit und damit auch für Personaler weltweit sind.”

Zur Methodik:

Berechnung des beruflichen Wechsels: Der berufliche Wechsel basiert auf einer in

einem LinkedIn Profil neu eingetragenen Position. In der Analyse werden

Veränderungen aller Positionen innerhalb eines Monats (Januar) im Hinblick auf

die durchschnittlichen Veränderungen der anderen Monate (Februar-Dezember)

verglichen. Es werden nur solche Positionsänderungen einbezogen, die den Wechsel

von einer Firma in eine andere darstellen. Berechnung zu den am stärksten

nachgefragten Skills: Betrachtet wurden Fähigkeiten, die häufig auf LinkedIn

gesucht werden und wie sich hier das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage

gestaltet. Die Nachfrage wurde gemessen, basierend auf den Jobwechseln, die über

LinkedIn zu verzeichnen sind. Die Analyse wurde nur in Städten durchgeführt, die

über 100.000 LinkedIn Mitglieder haben.

Über LinkedIn

Mit über 660 Millionen Mitgliedern weltweit und über 14 Millionen Mitgliedern im

deutschsprachigen Raum ist LinkedIn das größte digitale Netzwerk für beruflichen

Austausch, Information, Inspiration, Weiterentwicklung und Jobs. Wir vernetzen

berufstätige Menschen und helfen ihnen dabei, im Beruf erfolgreich und zufrieden

zu sein. In der LinkedIn Community teilen unsere Mitglieder ihre Beiträge in

einem professionellen Rahmen und unterstützen sich gegenseitig. Die

Mitgliedschaft ist dabei für sie in großem Umfang kostenlos.

In Deutschland beschäftigen wir mittlerweile über 120 Mitarbeiter auf die

Standorte München und Berlin verteilt. Unseren Kunden aus den Bereichen

Recruitment, Marketing, Sales und Learning bieten wir umfassende Möglichkeiten,

Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter sowie weitere geschäftliche Zielgruppen

zu erreichen, für sich zu begeistern und zu entwickeln.

Mit dem LinkedIn Economic Graph zeichnen wir die erste digitale Abbildung des

weltweiten Arbeitsmarktes. Datenbasiert visualisieren wir gegenwärtige Trends in

Echtzeit und laden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und NGOs zur Diskussion

darüber ein, wie wir als Gesellschaft auf die Veränderungen unserer Zeit

reagieren können.

