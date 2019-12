Neuer Report: Klimakrise bedroht Lebensraum Ozean/ Greenpeace fordert globale Maßnahmen zur Rettung der Weltmeere

Große Teile der Ozeane könnten demnächst in ihren Funktionen als

Ökosysteme und als CO2-Speicher versagen, wenn die Atmosphäre sich ungebremst

weiter aufheizt. Zu diesem Schluss kommt der neue Greenpeace-Report “In hot

water” (In heißem Wasser, Online: https://act.gp/2r9qy9I). Die Studie fasst den

derzeitigen Stand der Forschung zusammen und warnt: Schon heute zeigen die

Weltmeere mit ihrer Versauerung, dem Anstieg des Meeresspiegels und Aufheizen

der Oberflächentemperatur deutliche Symptome der Erderhitzung. Damit sie nicht

kollabieren, müssen Regierungen weltweit Treibhausgase drastischer reduzieren

und mindestens 30 Prozent der Ozeane bis 2030 unter Schutz stellen. “Die Meere

sind überlebenswichtig für die Menschheit. Sie liefern den Sauerstoff für jeden

zweiten Atemzug auf unserem blauen Planeten und ernähren Millionen von

Menschen”, sagt Thilo Maack, Meeresexperte von Greenpeace. “Die Wissenschaft

liefert alarmierende Fakten und fordert die Regierungen zum dringenden Handeln

auf.”

Die aktuelle Weltklimakonferenz in Madrid hat ein zwölfmonatiges Zeitfenster

globaler Verhandlungsrunden eröffnet, bei denen wichtige Beschlüsse für den

Meeres- und Klimaschutz gefasst werden können. Unter anderem stehen auf den

Klimagipfeln in Spanien und Großbritannien ambitioniertere Maßnahmen gegen die

Klimakrise an. Um die Widerstandskraft der Ozeane gegen die Klimakrise zu

erhalten und das Artensterben in den Meeren zu begrenzen, haben die Vereinten

Nationen im kommenden Jahr die Chance, sich auf einen globalen Ozeanvertrag zu

einigen. Dieser könnte die Grundlage für ein Netzwerk globaler Schutzgebiete

legen. “Die Reduktion der CO2-Emissionen an Land und neue Schutzgebiete im Meer

sollten Hand in Hand gehen”, sagt Maack. “Die Klimakrise ist auch eine

Ozeankrise.”

Ozeane speichern ein Drittel der CO2-Emissionen

Im Kampf gegen die Klimakrise sind die Ozeane einer der wichtigsten Verbündeten.

Sie speichern rund ein Drittel aller an Land verursachten CO2-Emissionen. Doch

die Konsequenzen sind dramatisch: Ein nie dagewesenes Artensterben – ausgelöst

durch Klimakrise, Überfischung und Vermüllung – verändert zahlreiche marine

Ökosysteme und gefährdet die Ernährungssicherheit all jener Menschen, die ihre

Nahrung hauptsächlich aus dem Meer gewinnen. Durch den Anstieg des

Meeresspiegels werden viele Küstenregionen unbewohnbar.

Greenpeace fordert die Regierungen nachdrücklich auf, die Erderhitzung, das

Artensterben und den Schutz der Ozeane auf globaler Ebene anzugehen. Es muss

schnell gehandelt werden: Viele Regionen stehen stark unter Druck und sind schon

heute ernsthaft bedroht. Dazu gehören die Arktis und die Antarktis sowie

Regionen mit großen Wal-Beständen, Korallenriffe, Mangroven, Seegraswiesen und

die Sargasso-See im Atlantik. Die Tiefsee muss für die in den Startlöchern

stehende Bergbauindustrie gesperrt bleiben, um die Gesundheit der Meere nicht

noch weiter zu beschädigen.

