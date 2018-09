Neues Buch von Bestsellerautor und UNHCR-Botschafter Khaled Hosseini / VerzweifelteÜberfahrt: Jeder 18. Bootsflüchtling stirbt im Mittelmeer

Obwohl die Gesamtzahl der nach Europa kommenden

Flüchtlinge drastisch zurückgegangen ist, bleibt die Zahl der

Todesfälle gleich. Allein in diesem Jahr sind 1.600 Menschen bei

riskanten Fluchtversuchen umgekommen oder werden als vermisst

gemeldet. Zu diesem Ergebnis kommt der heute veröffentlichte Bericht

„Desperate Journeys“ (verzweifelte Überfahrten) des

Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR).

Am gefährlichsten ist demnach die Überquerung der zentralen

Mittelmeerroute. Bei der Fahrt mit seeuntüchtigen Booten starb oder

verschwand jeder 18. Flüchtling zwischen Januar und Juli dieses

Jahres. 2017 war es im gleichen Zeitraum noch jeder 42. Mensch.

Eines der vielen Opfer im Mittelmeer war das syrische

Flüchtlingskind Alan Kurdi, das an einem türkischen Strand gefunden

wurde. Am 2. September 2015 ertrank der dreijährige Junge beim

vergeblichen Versuch, auf eine griechische Insel zu gelangen. Khaled

Hosseini, Beststellerautor und UNHCR-Sonderbotschafter, hat

anlässlich des dreijährigen Todestages sein neues Buch „Ein Abend vor

dem Meer“ veröffentlicht. „Die schrecklichen Bilder des toten Alan

Kurdi brachen mir das Herz“, sagt Hosseini. Das Buch hat er deshalb

den Menschen auf der ganzen Welt gewidmet, die auf der Flucht vor

Krieg und Verfolgung ihr Leben ließen.

In „Ein Abend vor dem Meer“ berichtet ein Vater seinem Sohn vom

Abschied von zu Hause und den Gefahren bei der Überfahrt auf der

Flucht. Die atmosphärisch dichte und berührende Erzählung wird

begleitet von den Farbillustrationen von Dan Williams.

Die Einnahmen aus dem Buch gehen an die Khaled Hosseini Foundation

und an den UNHCR, über den nationalen Partner, die

UNO-Flüchtlingshilfe. Damit werden die weltweiten, lebensrettenden

Einsätze des UNHCR unterstützt. So wird Flüchtlingen weltweit eine

bessere Zukunft ermöglicht.

Über den Autor: Khaled Hosseini wurde 1965 als ältester von fünf

Kindern in der afghanischen Hauptstadt Kabul geboren. 1980 erhielt er

mit seiner Familie politisches Asyl in Vereinten Staaten. Zu diesem

Zeitpunkt befand sich Afghanistan im Krieg mit den sowjetischen

Invasoren.

Weitere Informationen zu Khaled Hosseini und „Ein Abend vor dem

Meer“ gibt es auf der Website der UNO-Flüchtlingshilfe:

www.uno-fluechtlingshilfe.de/ueber-uns/unterstuetzer/khaled-hosseini/

Pressekontakt:

Dietmar Kappe

Tel. 0228-90 90 86-41

kappe@uno-fluechtlingshilfe.de

Original-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell