Weitere Massenflucht in Syrien: Täglich versuchen 7.000 Menschen der Gewalt in Idlib zu entkommen

7.000 Menschen fliehen derzeit täglich aus dem

umkämpften Süden der syrischen Provinz Idlib. Innerhalb weniger

Wochen haben sich bereits 200.000 Syrer auf den Weg gen Norden

gemacht, um der Gewalt zu entkommen. Über die Hälfte von ihnen sind

Kinder. „Das ist eine der größten Fluchtbewegungen in Syrien seit dem

Beginn des Konfliktes vor fast sieben Jahren“, warnt Susanna Krüger,

Geschäftsführerin von Save the Children Deutschland. „Im Vergleich

zur bereits sehr brutalen Endphase der Aleppo-Offensive sind nun

viermal so viele Menschen auf der Flucht.“

Das Ausmaß der eskalierenden Gewalt in Idlib ist enorm: Luft- und

Raketenangriffe haben Wohn- und Krankenhäuser dem Erdboden

gleichgemacht, hunderte Schulen sind geschlossen. Etliche

verzweifelte Menschen leben notdürftig in eisigen Temperaturen im

Freien oder in verlassenen Häusern. Die Angriffe kommen von allen

Seiten, vielerorts sind Bewohner regelrecht eingekesselt.

Partnerorganisationen von Save the Children schätzen, dass

zehntausende weitere Menschen fliehen werden, während die Kämpfe sich

immer weiter nach Idlib hinein verlagern. Zivile Einrichtungen sind

weiterhin unter Beschuss, Berichte sprechen von Bombenangriffen auf

sieben Schulen und 12 Krankenhäuser und andere

Gesundheitseinrichtungen. Ein Drittel aller Schulen in Idlib – 500 an

der Zahl – mussten schließen, darunter auch mehrere, die von Save the

Children unterstützt werden.

Die Gewalt trifft viele Menschen, die bereits zuvor auf der Flucht

waren.

Idlib hat im Laufe der Jahre rund eine Million Flüchtlinge

aufgenommen, die aus Aleppo und anderen Kriegsgebieten geflohen

waren. Zudem sind viele Rückkehrer betroffen, die zuvor etwa in die

Türkei oder den Libanon geflohen waren. Und all das, obwohl Idlib im

vergangenen Mai durch eine Vereinbarung zwischen der syrischen

Regierung, dem Iran, der Türkei und Russland zur „Deeskalations-Zone“

erklärt wurde. Davor galt das Gebiet als Oppositionshochburg.

Sonia Khush, Direktorin von Save the Children Syrien, sagt: „Was

wir hier erleben ist einfach der blanke Horror und ein klares

Zeichen, dass der Syrienkonflikt weit davon entfernt ist, gelöst zu

werden. Millionen von Menschen sind weiterhin gefangen in einer

Kriegszone mit regelmäßigen Bomben- und Raketenangriffen. In Idlib

gibt es mittlerweile nicht mehr genügend Zufluchtsorte, Nahrung,

Wasser und Medizin, und die Infrastruktur wird Tag für Tag weiter

zunichte gemacht. Die Kämpfe müssen beendet und uneingeschränkter

Zugang für Humanitäre Hilfe muss gewährleistet werden, so dass vor

allem Kinder Unterstützung bekommen und wieder zur Schule gehen

können.“

Save the Children arbeitet zusammen mit syrischen den

Partnerorganisationen Shafak, Violet und Syria Relief, um

Neuankömmlinge mit dem Nötigsten zu versorgen – unter anderem mit

Nahrung, Planen für Zelte, Decken, Seife und Solarlampen. Der Bedarf

ist aber so groß, dass er derzeit bei Weitem nicht gedeckt werden

kann. Weitere Finanzierung ist dringend nötigt, um tausenden weiteren

Menschen helfen zu können.

