neues deutschland: Anwalt geht bei Drohbriefen gegen Bewohner der „Rigaer 94“ von Mittätern aus

Bei Drohbriefen an vermeintliche Angehörige der

linken Szene aus dem Umfeld des Hausprojekts »Rigaer 94« in

Berlin-Friedrichshain gab es nach Ansicht des Anwalts der Betroffenen

Mittäter. Das sagte Martin Henselmann der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung „neues deutschland“ (Montagausgabe). »Die Antwort der

Polizei scheint mir den Verdacht zu nähren, dass der Polizist nicht

allein gehandelt hat, sondern Helfer oder Mittäter in der Polizei

hatte«, sagte der Anwalt Martin Henselmann, der mehrere in dem

Drohbrief genannte Personen vertritt. »Wenn der Beamte den Ermittlern

in seinem –vollumfänglichen Geständnis– also nicht offenbarte, wo er

die Daten her hatte, dann möglicherweise deshalb, weil er dadurch

seine Helfer oder Mittäter verraten müsste«, schlussfolgert der

Anwalt.

Ein Polizist hatte bereits im August 2018 gestanden, die Briefe im

Dezember 2017 geschrieben zu haben. Daraufhin wurde er wegen

Datenschutzverstößen rechtskräftig verurteilt. Doch wie er an die

personenbezogenen Daten gelangte, konnte durch das Landeskriminalamt

»nicht vollumfänglich« ermittelt werden, sagte ein Sprecher der

Berliner Polizei dem „neuen deutschland“.

Ins Rollen gebracht hatte das Gerichtsverfahren eine Anzeige der

Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Maja

Smoltczyk, die die Briefe einen »schwerwiegenden Vorfall« genannt

hatte.

