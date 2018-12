neues deutschland: Balanceakt – Kommentarüber AfD-Mitglieder in den Reihen der linken Sammlungsbewegung „Aufstehen“

Wie, die Sammlungsbewegung »Aufstehen« fordert

AfD-Mitglieder in ihren Reihen auf, die Parteimitgliedschaft

niederzulegen? Nicht zum Rückzug aus der eigenen Bewegung? Dies zeigt

für manchen wohl, was zu zeigen war. Erneut bietet dies Nahrung – dem

grundlegenden Verdacht, mit dem die Sammlungsbewegung von Anfang an

konfrontiert war. Dass ihr Sinnen und Trachten eben das Wildern auch

unter Rechten und Rassisten sei, die Stärkung der eigenen Wählerbasis

durch Rückgriff auf alles, was nicht bei dreimal »Nation«-Sagen auf

den Bäumen ist.

Es ist unwahrscheinlich, soziale Gefilde zu betreten und dabei

nicht auf rechte Demagogen zu stoßen. Es ist schier unmöglich,

irgendwohin zu geraten, wo nicht auch rechte Gesinnung sich sammelt

und um Zustimmung buhlt. Und es gibt zwei Möglichkeiten zu reagieren.

Sich zurückzuziehen oder in die Offensive zu gehen. Ein Irrtum ist es

zu glauben, man könne Barrikaden errichten, hinter denen man sich

unter seinesgleichen einrichten könne. Das Ziel der Linken ist es,

sozial abgehängte Menschen zu versammeln, ihre Interessen zu

vertreten und die Ursachen ihrer Lage zu bekämpfen. »Aufstehen« hat

genau dies zu seinem Ziel erklärt. Es wird aber Aufgabe und

Balanceakt für die Bewegung bleiben, zwischen Wortführern und

Verblendeten zu unterscheiden, die einen zu bekämpfen und die anderen

zu gewinnen. Sie wird dabei ständig unter Beobachtung stehen. Wer

aber beobachtet, darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Es muss

der Linken um die Abgehängten gehen. Um alle!

