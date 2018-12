Mittelbayerische Zeitung: Macron hat Porzellan zerschlagen. Der französische Präsident wird wohl kein Reformprogramm mehr durchsetzen können – das hat weitreichende Folgen. Von Daniela Weingärtner

Als Emmanuel Macron vor 19 Monaten die

französischen Präsidentschaftswahlen gewann, jubelte ihm Europas

Elite zu. Endlich war der Trend gebrochen. Mit einer proeuropäischen

Kampagne hatte er die EU-Hasserin Marine le Pen bezwungen. Der

populistische Siegeszug nationalistischer Parteien schien gestoppt,

der Brexit und Donald Trumps Twitter-Tiraden verloren ein wenig von

ihrem Schrecken. Doch nach den gewaltsamen Protesten der vergangenen

Tage steht Emmanuel Macron vor dem Scherbenhaufen seiner Politik. Vom

Bild des strahlenden, mutigen Reformers ist nichts geblieben. Die

Folgen sind nicht nur für Frankreich, sondern für die gesamte EU

verheerend. Besänftigungsgeschenke im Umfang von zehn Milliarden Euro

könnten dazu führen, dass Frankreich ein weiteres Mal die

Neuverschuldungsgrenze von drei Prozent reißt. Doch das ist nicht das

größte Problem. Bei der Gesamtverschuldung steht das Land mit knapp

100 Prozent Bruttoinlandsprodukt noch immer deutlich besser da als

Italien. Viel gravierender ist, dass Macron nun wohl keines der

Reformprogramme mehr wird durchsetzen können, die Frankreichs

Wirtschaft wieder konkurrenzfähig und die Sozialsysteme

überlebensfähig machen sollten. Inspiriert durch die in Deutschland

erfolgreiche Agenda 2010 wollte Macron eigentlich die Lohnkosten

senken, den Kündigungsschutz lockern und die Ausbildung verbessern.

Damit sollte vor allem die noch immer viel zu hohe

Jugendarbeitslosigkeit reduziert werden. Frankreichs Wirtschaft

sollte den dringend benötigten Wachstumsimpuls bekommen. Das alles

wird nun nicht passieren. Deshalb wird die Rechnung für den Aufstand

der Gelbwesten mittelfristig noch viel höher ausfallen, als es die

Sofortmaßnahmen nahelegen. Die nordischen, einen strikten Sparkurs

befürwortenden Länder, vor allem Deutschland, haben einen Partner

verloren, der mit dem Versprechen angetreten war, sein Land fürs 21.

Jahrhundert fit zu machen und dafür zu sorgen, dass es nicht zur

Belastung für die Eurozone wird. Im Gegenzug sollten die

Währungspartner bereit sein, das Risiko künftig auf alle Schultern zu

verteilen, Stichwort: EU-Einlagensicherung,

EU-Arbeitslosenversicherung und Europäischer Währungsfonds. Es ging

darum, auf nationaler Ebene mehr Marktliberalismus durchzusetzen und

im Gegenzug Europa sozialer zu machen. Für die Europawahl im

kommenden Juni sind die Vorgänge in Frankreich ein weiteres

schlechtes Omen. Die Beliebtheitswerte Macrons sind im Keller, sein

proeuropäischer Kurs ist gescheitert. Die Hoffnungen auf einen

europaweiten liberalen Siegeszug, der den befürchteten Aufstieg

nationalistischer Kräfte bremsen könnte, sind zerstoben. Auch die

populistische Regierung in Rom triumphiert angesichts von Macrons

Niederlage. Matteo Salvini ist überzeugt, dass man Frankreichs

Präsidenten in Brüssel angesichts seiner Schwierigkeiten zuhause mit

Samthandschuhen anfassen und die Regeln des Stabilitätspakts für

Frankreich ein weiteres Mal lockern wird. Sollte das geschehen,

müsste auch das Defizitverfahren gegen Italien gestoppt werden. Doch

Europa darf sich nicht von zornigen Demonstranten die Regeln

diktieren lassen. Macrons Kollegen müssen deutlich machen, dass in

einem gemeinsamen Währungsraum letztlich alle die Zeche für seine

Besänftigungsgeschenke und seine gebrochenen Reformversprechen

zahlen. Bei den Wählern in den anderen Ländern der Eurozone könnte

das nationalistische und antieuropäische Reflexe weiter verstärken

und die Bereitschaft zur Solidarität senken. Mit seinem Kurswechsel

hat Macron vielleicht ein paar Fensterscheiben in Paris gerettet, auf

europäischer Ebene aber viel Porzellan zerschlagen.

