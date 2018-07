neues deutschland: Behindertenrechtsaktivist Raul Krauthausen warnt vor Förderschulen

Der Behindertenrechtsaktivist Raul Krauthausen

warnt gegenüber der in Berlin erscheinenden Tageszeitung „neues

deutschland“ (Mittwochausgabe) vor Anhängern des Förderschulsystems.

Zuletzt würden immer mehr Inklusionsgegner damit argumentieren, dass

behinderte Kinder in solchen Einrichtungen besser aufgehoben seien,

weil es sich bei diesen Schulen um „Schonräume“ handele. Doch in der

Realität zeige sich, dass der Besuch von Förderschulen „frappierende

negative Auswirkungen auf das gesamte Berufsleben von Menschen mit

Behinderung“ hat, so Krauthausen. „Tatsächlich beenden drei Viertel

der Förderschüler*innen die Schule ohne Abschluss – eine erschreckend

hohe Zahl“, schreibt Krauthausen in einem Gastbeitrag für „nd“.

Die Idee von Schonräumen begrüßt der Behindertenrechtsaktivist

zwar, aber nur „solange diese von allen Schüler*innen genutzt werden

dürfen, behinderten wie nichtbehinderten. Und solange diese nicht als

Argument für eine Selektion herhalten müssen. Denn die bevormundet

und stigmatisiert vor allem behinderte Menschen – und bringt ihnen

hauptsächlich Nachteile.“ —

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell