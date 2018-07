Rheinische Post: Müller unterstützt Masterplan mit Programm „Perspektive Heimat“

Entwicklungsminister Gerd Müller will den

Masterplan von Horst Seehofer „voll und ganz“ unterstützen. „Er ist

ein hervorragendes Gesamtkonzept, um Migration besser zu steuern, zu

begrenzen und Fluchtursachen wirksam zu verringern“, sagte der

CSU-Politiker der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch). Genau

wie er sei Seehofer der Meinung, dass man am Anfang ansetzen müsse,

in den Herkunftsländern der Flüchtlinge, erklärte Müller. Er sollte

den Masterplan ursprünglich gemeinsam mit Seehofer vorstellen. Müller

verwies auf das Programm „Perspektive Heimat“, mit dem die

freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen aus Deutschland in die

Herkunftsländer unterstützt werde. Ein Jahr nach der Befreiung von

Mossul vom IS-Terror hätten mit deutscher Hilfe bereits

Hunderttausende in die zerstörte Stadt zurückkehren können.

